CHINA - Chinas Volkskongress wird sich ab Freitag mit einem Problem beschäftigen, das viele andere Länder gerne hätten: Dem Umgang mit einer Volkswirtschaft, die sich von den Folgen der Corona-Pandemie erholt hat. "Es hat intensive Diskussionen über Geld- und Fiskalpolitik gegeben", sagt Wang Jun vom China Center for International Economic Exchange, einem Think Tank der Regierung in Peking. Das wichtigste Ziel sei es, die Verschuldung zu stabilisieren, aber wenn die Straffung der Politik zu weit gehe oder zu schnell ablaufe, könnte das sowohl die Finanzmärkte als auch die Realwirtschaft beeinträchtigen. (Financial Times)

EHEGATTENSPLITTING - Kurz vor dem Weltfrauentag nimmt Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) den Steuervorteil durch das Ehegattensplitting ins Visier. "Die Besteuerung läuft falsch", sagte Giffey dem Handelsblatt. "Das müssen wir ändern." Mit dem Ehegattensplitting werde die klassische Ein-Verdiener-Familie gefördert. Das führe zu dem Fehlanreiz, dass Frauen zu Hause blieben oder in Teilzeit gingen. "Steuerlich sollte es also einen Anreiz geben, dass beide arbeiten", sagte Giffey. Sie bezeichnete das Vorhaben als "dringende Aufgabe für die nächste Legislaturperiode". Dass seit Jahren über das Splitting gestritten wird, kommentierte die Ministerin mit den Worten: "Die Beharrungskräfte sind in Politik und Wirtschaft da noch recht stark." (Handelsblatt)

CORONA - Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) will die Beschränkungen für Geimpfte zügig aufheben. "Nachdem erste Studien nun nahelegen, dass Geimpfte die Viruserkrankungen nicht mehr übertragen und damit kein Ansteckungsrisiko darstellen, sollten wir als Nächstes diskutieren, welche Beschränkungen für diese Gruppe wegfallen können", sagte Scholz der Süddeutschen Zeitung. "Ich kann mir gut vorstellen, dass der Impfnachweis wie ein negativer Schnelltest genutzt werden kann. Geimpfte erhalten Zugang zu all jenen Orten, die ansonsten nur mit einem Schnelltest zugänglich sind." Demnach könnten Geimpfte Theater, Kinos, Sportanlagen oder Biergärten besuchen, ohne einen tagesaktuellen Test vorlegen zu müssen. (SZ/Handelsblatt/FAZ/Welt)

GROSSBRITANNIEN - Großbritannien leitet eine Kehrtwende bei der Unternehmensbesteuerung ein. Nach zehn Jahren, in denen der Körperschaftsteuersatz stetig gesenkt wurde, soll er im Jahr 2023 von derzeit 19 auf 25 Prozent steigen. Bestimmte kleinere Unternehmen sind von der Erhöhung ausgenommen. Man könne die Schulden in der Corona-Krise nicht unbegrenzt wachsen lassen, erklärte der konservative Schatzkanzler Rishi Sunak am Mittwoch in seiner Haushaltsrede im Parlament. (Handelsblatt/Börsen-Zeitung/FAZ)

BREXIT - Der Streit zwischen Großbritannien und der EU über Zollformalitäten in Nordirland eskaliert. Die britische Regierung kündigte am Mittwoch an, Erleichterungen einseitig zu verlängern. Die EU-Kommission klagte, dies sei ein Bruch des Austrittsvertrags. (SZ)

