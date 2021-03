Der amerikanische Einzelhandelskonzern Gap Inc. (ISIN: US3647601083, NYSE: GPS) wird seinen Aktionären eine Dividende in Höhe von 24,25 US-Cents für das erste Quartal 2021 ausbezahlen. Die Zahlung erfolgt am 28. April 2021 (Record date ist der 7. April 2021). Gap kündigte an, dass ab dem zweiten Quartal 2021 eine neue Dividendenpolitik starten wird, die eine Balance finden soll, zwischen dem ...

