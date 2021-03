VAT STEIGERT 2020 UMSATZ UM 21%; REKORDRESULTAT BEI EBITDA, EBITDA-MARGE UND FREIEM CASHFLOW; VERWALTUNGSRAT SCHLÄGT DIVIDENDENERHÖHUNG UM 12.5% AUF CHF 4.50 PRO AKTIE VOR

4. Quartal 2020

Auftragseingang und Nettoumsatz steigen im Jahresvergleich dank starker Geschäftsleistung um 19% bzw. 10%

Halbleiterbezogenes Ventilgeschäft bleibt stark; Segment Global Service verzeichnet Rekordquartal

Jahresabschluss 2020

Nettoumsatz von CHF 692 Mio., ein Plus von 21% dank anhaltender Marktanteilsgewinne und zyklischer Markterholung; Einfluss der COVID-19-Pandemie blieb gering

Rekord-EBITDA von CHF 217 Mio. und Rekord-EBITDA-Marge von 31.4% trotz negativer Währungseffekte

Zweites Jahr in Folge mit neuem Rekordwert beim Freien Cashflow; Anstieg um 5% auf CHF 147 Mio.

Der Verwaltungsrat schlägt eine Dividendenerhöhung um 12.5% auf CHF 4.50 je Aktie vor1

Ausblick 2021

Anhaltendes Wachstum erwartet, vor allem getrieben durch fortgesetzte Stärke der Halbleiterindustrie

Unsicherheit durch Pandemie bleibt bestehen, dürfte aber im Laufe des Jahres abnehmen

Wachstum von Umsatz2, EBITDA, EBITDA-Marge und Nettogewinn gegenüber 2020 erwartet

Investitionen in Höhe von rund CHF 40 Mio. geplant; trotz Wachstumsinvestitionen in das Betriebskapital wird ein höherer Freier Cashflow erwartet

Prognose für das 1. Quartal 2021

VAT erwartet einen Nettoumsatz2 von CHF 180 - 190 Mio.

4. Quartal 2020

in Mio. CHF Q4 2020 Q3 2020 Veränderung3 Q4 2019 Veränderung4 Auftragseingang 210.0 156.4 +34.2% 176.3 +19.1% Nettoumsatz 187.6 185.9 +0.9% 170.4 +10.1% 31. Dez. 2020 30. Sept. 2020 Veränderung3 31. Dez. 2019 Veränderung4 Auftragsbestand 145.3 124.1 +17.1% 114.5 +26.9%

Jahresabschluss 2020

in Mio. CHF 2020 2019 Veränderung Auftragseingang 724.5 585.0 +23.8% Nettoumsatz 692.4 570.4 +21.4% EBITDA 217.2 154.0 +41.0% EBITDA-Marge 31.4% 27.0% +4.4ppt Nettogewinn 133.5 74.8 +78.4% Gewinn je Aktie (in CHF) 4.45 2.50 +78.3% Investitionsaufwand (Capex) 25.9 18.0 +44.1% Freier Cashflow5 147.0 139.9 +5.1% Dividende je Aktie (in CHF) 4.501 4.00 +12.5% 1 Antrag des VAT-Verwaltungsrates an die Aktionäre an der Generalversammlung vom 18. Mai 2021 2 Zu konstanten Wechselkursen 3 Quartal-zu-Quartal 4 Jahr-zu-Jahr 5 Der freie Cashflow stellt den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit abzüglich des Cashflows aus Investitionstätigkeit dar

Q4 2020: Halbleitermarkt bleibt stark

Die Nachfrage auf dem Halbleitermarkt blieb positiv, da die Erstausrüster (OEMs) ihre Produktion weiter erhöhten, um den wachsenden Bedarf an neuen Fertigungsprojekten sowohl im Logik- als auch im Speicherbereich zu decken. Davon profitierten die Segmente Ventile und Global Service von VAT. Der Auftragseingang im Quartal lag bei CHF 210 Mio., 19% höher als im gleichen Quartal 2019. Der Nettoumsatz erreichte CHF 188 Mio., ein Plus von 10% im Vergleich zum Vorjahresquartal. Das Book-to-Bill-Verhältnis lag im 4. Quartal bei 1.1x.

Gesamtjahr 2020: Rekord bei EBITDA-Marge und Freiem Cashflow, weitere Marktanteilsgewinne

Die VAT Group verzeichnete im Jahr 2020 einen deutlich höheren Nettoumsatz, eine höhere Profitabilität und einen höheren Cashflow und baute ihren führenden Marktanteil trotz der weltweiten COVID-19-Pandemie weiter aus. Die Erholung in der Halbleiterindustrie - VATs grösstem Endmarkt - setzte sich im Laufe des Jahres fort, begünstigt durch die Einstufung als systemrelevant während der Pandemie. Die Verlagerung zum Homeoffice und die starke Zunahme des Onlinehandels, die aus pandemiebedingten Lockdown-Beschränkungen resultierte, beschleunigte einige der längerfristigen Megatrends, die dieses Geschäft antreiben, wie das Internet der Dinge, Cloud Computing und künstliche Intelligenz.

Die Nachfrage wurde zudem durch technologische Fortschritte bei Logik- und Speicherchips gestützt, die neue Produktionsplattformen erfordern: Da die einzelnen Transistoren weiter verkleinert werden und sich die Chip-Architekturen ändern, steigt auch der Bedarf an reinerem Vakuum und die Anzahl der Prozessschritte unter Vakuum. Als führender Zulieferer der Erstausrüstererzielte VAT eine Rekordzahl von Spezifikationsgewinnen auf diesen neuen Plattformen, die eine Grundlage für künftiges Umsatzwachstum bilden. Im Jahr 2020 beliefen sich die F&E-Investitionen auf CHF 41 Mio. oder 6% des Nettoumsatzes. Gleichzeitig setzte VAT seinen Fokus auf interne Massnahmen fort, indem es die betriebliche Effizienz verbesserte und die Kosten senkte. Das führte zu einer Rekord-EBITDA-Marge von 31.4%.

Halbleiterbereich erholt sich 2020 weiter

Die Halbleiterhersteller entwickelten weiterhin schnellere und leistungsfähigere Chips, um die stetig wachsenden Anforderungen der Megatrends in der Digitalisierung, wie künstliche Intelligenz, das Internet der Dinge und Cloud Computing, zu erfüllen. Auch die weltweite Lancierung von 5G-Netzen hat die Chip-Nachfrage angekurbelt, ebenso wie der zusätzliche Bedarf an grösseren Mengen an Halbleitern für den Einsatz in einer wachsenden Anzahl von Produkten und Geräten. Infolgedessen stieg auch die Nachfrage nach Hochvakuumanlagen, die für die Herstellung von Halbleitern benötigt werden, stark an. Insgesamt erreichten die weltweiten Ausgaben für Wafer-Fab-Equipment (WFE) im Jahr 2020 ein Rekordniveau von fast USD 63 Mrd., rund 18% mehr als 2019.

Diese Wachstumschancen hat VAT genutzt, um ihren Marktanteil bei Ventilen 2020 branchenu¨bergreifend auf 55% gegenüber 49% im Vorjahr zu steigern. Damit ist der Marktanteil von VAT bei Ventilen über zehnmal grösser als bei der Nummer zwei im Markt. Im technologisch anspruchsvolleren Halbleitersegment erreichte VAT 2020 sogar einen noch grösseren Marktanteil von 70%.

Die weiterhin schwierigen Bedingungen im Display-Segment waren hauptsächlich auf den langsamen Umstieg von LCD-Displays auf die OLED-Technologie bei grossen Bildschirmen zuru¨ckzufu¨hren. Die Sparten General Vacuum und Industry verbuchten durch die wirtschaftlichen Folgen der COVID-19-Pandemie ebenfalls Nachfrageru¨ckgänge. Im Servicegeschäft hingegen konnte VAT von seiner Nähe zum Halbleitermarkt profitieren und lancierte 2020 weitere Serviceprodukte fu¨r die breit aufgestellte Basis im Ventilgeschäft.

Starkes Umsatzwachstum trotz Gegenwind auf Währungsseite

Der Auftragseingang des Jahres 2020 lag mit CHF 725 Mio. 24% u¨ber dem Vorjahr, wobei der Auftragsbestand zum Jahresende CHF 145 Mio. betrug und damit den Vorjahreswert um 27% u¨bertraf. Der Nettoumsatz erreichte mit CHF 692 Mio. beinahe eine neue Bestmarke und wuchs um 21%, obwohl ein negativer Währungseffekt von rund fünf Prozentpunkten zu Buche stand. Dieser Währungseffekt war primär auf die relative Schwäche des US-Dollars gegenu¨ber dem Schweizer Franken zuru¨ckzufu¨hren, weil VAT den Grossteilt des Umsatzes in US-Dollar, die Kosten aber weitgehend in Franken ausweist.

Der Nettoumsatz im Ventilsegment erhöhte sich um 25% auf CHF 550 Mio.. Im Segment Global Service stieg der Umsatz um 14% auf CHF 127 Mio., während er im Segment Industry um 17% auf CHF 15 Mio. zuru¨ckging. Letzteres war hauptsächlich auf die Beendigung einiger nicht zum Ventil-Kerngeschäft zählenden Aktivitäten im rumänischen Werk von VAT zuru¨ckzufu¨hren.

Umsatzwachstum und operative Verbesserungen steigern das EBITDA trotz negativenWährungseffekten

Der Bruttogewinn1 erhöhte sich im Berichtsjahr um 25% auf CHF 430 Mio. Die Bruttogewinnmarge verbesserte sich leicht auf 62% - plus ein Prozentpunkt gegenu¨ber 2019.

Die höheren Personalkosten des Jahres 2020 sind Ausdruck der wachsenden Belegschaft von VAT (gemessen in Vollzeitäquivalenten, FTEs), die zur Bewerkstelligung des Firmenwachstums im Berichtsjahr notwendig war. Gemessen am Umsatz erhöhten sich die Personalkosten ebenfalls, weil die technische Expertise in den Bereichen F&E, Produktmanagement und Vertrieb zur Unterstu¨tzung des ku¨nftigen Wachstums weiter ausgebaut wurde. Ende 2020 beschäftigte VAT weltweit 2'041 Mitarbeitende. Das entspricht einer Zunahme um 231 Mitarbeitende bzw. 13% gegenu¨ber dem Vorjahr.

Der Anstieg des EBITDA um 41% auf CHF 217 Mio. basiert neben dem Umsatzwachstum auch auf operativen Verbesserungen. In der Folge stieg auch die EBITDA-Marge gegenu¨ber 2019 von 27.0% auf einen neuen Rekordwert von 31.4%, obwohl die relative Schwäche des US-Dollars gegenu¨ber dem Schweizer Franken fu¨r einen negativen Währungseffekt von rund 1.1 Prozentpunkten sorgte.

Das EBIT von VAT erreichte CHF 176 Mio. Dies entspricht einem Anstieg im Vergleich zum Vorjahr um CHF 69 Mio. bzw. 64%. Darin enthalten war ein positiver Effekt durch verringerte Abschreibungskosten. Die EBIT-Marge stieg auf 26% und war damit knapp sieben Prozentpunkte höher als im Vorjahr.

Bei den nachgelagerten Ergebniskennzahlen des EBIT erhöhten sich die Finanzierungskosten von CHF 9 Mio. im Vorjahr um fast 80% auf jetzt CHF 16 Mio. Hauptgrund fu¨r diesen Anstieg waren höhere nicht realisierte Nettofremdwährungsverluste auf Finanzierungsaktivitäten.

Das Vorsteuerergebnis (EBT) stieg gegenu¨ber dem Vorjahr von CHF 99 Mio. auf CHF 161 Mio. Die effektive Steuerrate fu¨r 2020 sank gegenu¨ber dem Vorjahreswert von 24% auf jetzt 17%, nachdem eine neue Schweizer Steuergesetzgebung die Steuerbelastung im Jahr 2019 voru¨bergehend verzerrt hatte. Nach Erwartung von VAT sollte sich die effektive Steuerrate ku¨nftig in der Bandbreite von 18 bis 20% einpendeln.

Wie im Jahresverlauf von der Geschäftsleitung angeku¨ndigt, erhöhte sich als Folge all dieser Faktoren der auf die Aktionäre entfallende Nettogewinn auf CHF 133 Mio., 78% mehr als 2019.

Die Nettoverschuldung von VAT lag per 31. Dezember 2020 bei CHF 128 Mio.. Dies entspricht einem Verschuldungsgrad (Nettoschulden zu EBITDA) von 0.6x. Im Jahr 2020 betrug der durchschnittliche Verschuldungsgrad rund 1.0x. Die Eigenkapitalquote lag zum Jahresende 2020 bei 55%.

1 Bruttogewinn = Nettoumsatz abzüglich Materialaufwand plus (minus) Veränderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen

Empfehlung zur Dividendenerhöhung dank höherem Freien Cashflow und positivem Ausblick

Der Freie Cashflow ist eine der wichtigsten Leistungskennzahlen von VAT und bildet die Grundlage fu¨r alle Dividendenberechnungen. Er stieg von CHF 140 Mio. im Vorjahr auf einen neuen Rekordwert von CHF 147 Mio.. Dies wurde trotz höheren Beständen und einem gestiegenen Investitionsaufwand (Capex) gegenu¨ber 2019 erreicht. Der Capex stieg 2020 um 44% auf CHF 26 Mio. Dies entspricht 4% des Nettoumsatzes und steht im Einklang mit der Prognose des Unternehmens von 4 bis 5% u¨ber den gesamten Zyklus.

Das Nettoumlaufvermögen lag zum Jahresende 2020 rund 34% u¨ber dem Vorjahr und entsprach rund 24% des Nettoumsatzes. Dieser Wert verfehlt zwar das langfristige Ziel von 20%, bringt aber die Wachstumserwartungen von VAT fu¨r 2021 zum Ausdruck.

Gemessen am Nettoumsatz lag die Marge des Freien Cashflows bei 21%, und die Freie-Cashflow-Conversion-Rate betrug 68% des EBITDA.

An der Generalversammlung vom 18. Mai 2021 wird der Verwaltungsrat eine Dividendenausschu¨ttung fu¨r das Geschäftsjahr 2020 in Höhe von CHF 4.50 je Aktie beantragen. Dies entspricht einem Anstieg im Vergleich zum Vorjahr um 12.5% bzw. CHF 0.50 je Aktie. Die Dividende wird je zur Hälfte aus dem Bilanzgewinn und den Reserven aus Kapitaleinlagen gezahlt. Die empfohlene Dividende entspricht einer Gesamtausschu¨ttung von CHF 135 Mio. bzw. 94% des Freien Cashflows zu Eigenkapital.

2021 starke Nachfrage und Marktanteilsgewinne erwartet

Trotz anhaltender Unsicherheit rund um die COVID-19-Pandemie bleiben die mittelfristigen Wachstumstreiber von VAT intakt. Sie betreffen primär die Halbleiterbranche als den grössten Endmarkt von VAT. Durch Entwicklungen in der Pandemie wie das Arbeiten im Homeoffice und verstärktem Onlinehandel wurden Megatrends wie das Internet der Dinge, Cloud Computing und ku¨nstliche Intelligenz zusätzlich beschleunigt.

Weiteres Wachstum verheissen technologische Fortschritte bei Logik- und Speicherchips. Kleinere Transistoren und neue Chiparchitekturen erfordern ein immer reineres Vakuum, und zudem werden immer mehr Prozessschritte unter Vakuumbedingungen durchgefu¨hrt. Auch bei Displays, Photovoltaik-Solarpanels und einer wachsenden Zahl anderer Anwendungen sind vakuumbasierte Produktionsprozesse entscheidend.

Fu¨r 2021 erwartet VAT weiteres Wachstum, das primär von den Halbleiter- und servicenahen Sparten angetrieben wird. Laut Marktanalysten könnten die Investitionen in Halbleiter-Produktionsanlagen 2021 nochmals um 10 bis 15% gegenu¨ber dem Rekordjahr 2020 ansteigen. Dies unterstützt exakt die technologischen Stärken von VAT, so dass weitere Marktanteilsgewinne zu erwarten sind.

Im Display-Bereich wird bei OLED-Displays erneut mit verhaltenen Investitionen gerechnet. Auch der Investitionsru¨ckgang bei LCD-Displays sollte sich fortsetzen und zu dem schwächeren Gesamtmarkt fu¨r Displays im Jahr 2021 beitragen. Bei Photovoltaik-Solarpanels sollte der Umstieg auf effizientere Designs zu steigenden Investitionen in Vakuumanlagen fu¨hren. Die allgemeinen Wachstumsprognosen fu¨r Vakuumtechnik in Industriemärkten ziehen an, da im Anschluss an die Corona-Pandemie allgemein eine Wirtschaftserholung erwartet wird.

Auf dieser Grundlage erwartet VAT fu¨r 2021 einen höheren Nettoumsatz als 2020 zu konstanten Wechselkursen. VAT wird auch weiterhin seine flexible globale Präsenz ausbauen und seine natürliche Absicherung gegen Wechselkurseinflüsse stärken, indem es seine Produktionsanlage in Malaysia weiter hochfährt, die Beschaffung in den Ländern mit den besten Kosten erhöht, grössere Skaleneffekte in den globalen Lieferketten erzielt und weitere Massnahmen zur operativen Exzellenz vorantreibt. Gleichzeitig bleibt VAT stark auf technologische Innovationen fixiert. Deshalb stehen 2021 neben Produktivitätssteigerungen erneut F&E-Investitionen im Zentrum der Unternehmensstrategie.

Darüber hinaus rechnet VAT mit einem weiter steigenden EBITDA und einer steigenden EBITDA-Marge, die von höheren Volumen, besserer Kostenabsorption und anhaltend striktem Kostenmanagement getrieben ist. Der positive EBITDA-Ausblick beru¨cksichtigt bereits negative Währungseffekte, die vor allem durch eine fortgesetzte Schwäche des US-Dollars gegenu¨ber dem Schweizer Franken erwartet werden. Aufgrund der positiven Prognosen fu¨r Umsatz, EBITDA und EBITDA-Marge erwartet VAT auch ein höheres Nettoergebnis fu¨r 2021.

Schliesslich sollte 2021 auch der Freie Cashflow dank noch stärkerer operativer Performance weiter steigen, obwohl VAT rund CHF 40 Millionen mehr Investitionen plant als 2020.

Prognose für 1. Quartal 2021

VAT erwartet einen Nettoumsatz von CHF 180 - 190 Mio.

Ergebnisse für das vierte Quartal und das Jahr 2020 nach Segmenten

Ventile

in Mio. CHF Q4 2020 Q3 2020 Veränderung1 Q4 2019 Veränderung2 Auftragseingang 168.4 121.4 +38.7% 146.8 +14.7% Nettoumsatz 146.7 147.2 -0.3% 139.9 +4.9% Innenumsatz 17.7 16.1 +10.4% 13.2 +34.3% Segment Nettoumsatz 164.5 163.3 +0.8% 153.1 +7.4%

in Mio. CHF 2020 2019 Veränderung2 Auftragseingang 577.8 463.0 +24.8% Nettoumsatz 550.4 440.9 +24.8% Innenumsatz 59.9 51.6 +16.0% Segment Nettoumsatz 610.2 492.5 +23.9% Segment EBITDA 196.9 136.3 +44.4% Segment EBITDA-Marge3 32.3% 27.7% +4.6ppt

Das grösste Segment von VAT, Ventile, verzeichnete im vierten Quartal 2020 einen Auftragseingang von CHF 168 Mio. Das entspricht einer Steigerung von 15% gegenüber dem gleichen Quartal 2019. Der Nettoumsatz stieg in diesem Zeitraum um 5% auf CHF 147 Mio. Die Verbesserung ist das Ergebnis einer wachsenden Nachfrage vor allem im Halbleiter- und General Vacuum-Geschäft, während das Display & Solargeschäft rückläufig war.

Der Nettoumsatz im Segment Ventile belief sich 2020 auf CHF 550 Mio., ein Vorjahresplus von 25%. Ursächlich fu¨r das Umsatzwachstum im Halbleitergeschäft waren eine konjunkturelle Erholung und weitere Marktanteilsgewinne, während die Geschäftseinheiten Display & Solar und General Vacuum Umsatzru¨ckgänge verbuchten. Das EBITDA des Segments stieg um 44% auf CHF 197 Mio. Die EBITDA-Marge lag mit 32% fast fünf Prozentpunkte u¨ber dem Vorjahr. Hauptgru¨nde dafu¨r waren neben höheren Absatzmengen im Halbleitergeschäft fortgesetzte operative Verbesserungen und die steigende Nachfrage nach technologisch anspruchsvolleren Produkten.

Global Service

in Mio. CHF Q4 2020 Q3 2020 Veränderung1 Q4 2019 Veränderung2 Auftragseingang 37.1 32.2 +15.1% 25.3 +46.7% Nettoumsatz 37.5 34.5 +8.9% 26.9 +39.5% Innenumsatz - - - - - Segment Nettoumsatz 37.5 34.5 +8.9% 26.9 +39.5%

in Mio. CHF 2020 2019 Veränderung2 Auftragseingang 132.2 106.4 +24.2% Nettoumsatz 127.3 111.8 +13.9% Innenumsatz - - - Segment Nettoumsatz 127.3 111.8 +13.9% Segment EBITDA 53.2 46.3 +14.9% Segment EBITDA-Marge3 41.8% 41.5% +0.3ppt

Der Auftragseingang im Segment Global Service stiegen im vierten Quartal stark um 47% auf CHF 37 Mio. Das Wachstum erstreckte sich über alle Geschäftsbereiche und wurde vor allem durch die wachsende Halbleiterindustrie und das Ergebnis der im Laufe des Jahres eingeführten neuen Produkte angetrieben. Der Nettoumsatz belief sich auf CHF 38 Mio., ein Anstieg von 40% gegenüber dem Vorjahresquartal.

Der Nettoumsatz belief sich 2020 auf CHF 127 Mio., ein Plus von 14% gegenu¨ber dem Vorjahr. Das stärkste Wachstum entfiel auf den Bereich Upgrades und Umbauten, wo durch die Lancierung der 2019 neu eingefu¨hrten Produkte 2020 ein Umsatzplus von u¨ber 15% erzielt wurde. Dazu zählten auch Umsätze mit neuen Durchgangsventilen, die eine sofortige Effizienzsteigerung in bestehenden Halbleiterfabriken erreichen konnten. Ein weiterer Wachstumstreiber waren Subfab-Lösungen fu¨r neue Halbleiterwerke in China. Das Umsatzplus im Service- und Reparaturgeschäft war primär von der weiteren Einführung des «Fixed Price Repair/Refurbishment»-Programms angetrieben. Das Programm bietet globalen Kunden einen einheitlichen Instandhaltungsservice mit Originalteilen fu¨r ihren Ventilbestand in sämtlichen Werken. Die EBITDA-Marge lag mit 42% erneut auf gesundem Niveau. Investitionen in neue Produkte glichen die Gewinne aus höheren Stückzahlen aus.

Industry

in Mio. CHF Q4 2020 Q3 2020 Veränderung1 Q4 2019 Veränderung2 Auftragseingang 4.5 2.8 +61.3% 4.2 +7.5% Nettoumsatz 3.3 4.3 -23.5% 3.6 -9.4% Innenumsatz 0.8 2.9 -73.2% 2.2 -65.3% Segment Nettoumsatz 4.1 7.1 -43.4% 5.8 -30.7%

in Mio. CHF 2020 2019 Veränderung2 Auftragseingang 14.5 15.5 -6.5% Nettoumsatz 14.8 17.8 -16.8% Innenumsatz 10.0 8.9 +11.3% Segment Nettoumsatz 24.8 26.7 -7.4% Segment EBITDA 4.0 2.8 +42.4% Segment EBITDA-Marge3 16.4% 10.6% +5.8ppt

Im Segment Industry stieg der Auftragseingang im vierten Quartal um 8% auf CHF 5 Mio., was auf eine leichte Erholung im Automobilsektor zurückzuführen ist. Der Nettoumsatz belief sich auf CHF 3 Mio., ein Rückgang von 9% gegenüber dem Vorjahresquartal.

Auftragseingang und Nettoumsatz des Segments Industry sanken 2020 um 7% bzw. 17%, und lagen jeweils bei rund CHF 15 Mio. Der Hauptgrund fu¨r diesen Ru¨ckgang war der Ausstieg aus den nicht zum Ventilgeschäft zählenden Aktivitäten in Rumänien. Die Nachfrage im Automobilsektor war 2020 vor allem in Europa stark von Produktionsku¨rzungen durch COVID-19 beeinträchtigt. VAT blieb von diesen Störungen jedoch weitgehend verschont, weil ein hoher Geschäftsanteil auf Asien entfällt und zudem die Fertigung und die Produktauslieferung während der Pandemie aufrechterhalten werden konnten. Das EBITDA des Segments erhöhte sich angetrieben von der fortgesetzten Fertigungsautomation um 42%. Dies beinhaltet einen positiven Effekt aus den 2019 installierten vollautomatischen Laserschweissrobotern.

Ab dem ersten Quartal 2021 werden die Aktivitäten des Segments Industry in die Geschäftseinheit General Vacuum integriert und somit in Zukunft im Segment Ventile ausgewiesen.

1 Quartal-zu Quartal

2Jahr-zu-Jahr

3 EBITDA-Marge als prozentualer Anteil des Segments Nettoumsatz

Zusätzliche Informationen

