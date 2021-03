Welche Themen sind am Donnerstagmorgen wichtig für die Finanzmärkte? Unter anderem im Blick: RWE will in den USA riesige Windparks im Meer errichten, die knapp der Pleite entgangene Fluggesellschaft Lufthansa hat wegen der Corona-Krise im vergangenen Jahr den höchsten Verlust der Firmengeschichte gemacht und Siemens Energy verdrängt Beiersdorf...

Den vollständigen Artikel lesen ...