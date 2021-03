DGAP-News: Clean Power Capital Corp. / Schlagwort(e): Sonstiges

PowerTap applaudiert kalifornischer Stadt für das Verbot neuer Tankstellen



VANCOUVER, British Columbia und Newport Beach, Kalifornien, 4. März 2021 - Clean Power Capital Corp. (CSE: MOVE) (FWB: 2K6) (OTC: MOTNF) ("Clean Power" oder das "Unternehmen" oder "MOVE"). Das Unternehmen und sein Beteiligungsunternehmen PowerTap Hydrogen Fueling Corp. ("PowerTap") freuen sich, dass die kalifornische Stadt Petaluma ein Verbot neuer Tankstellen angekündigt hat, um den Einsatz von Wasserstofftankstellen und Ladestationen für batteriebetriebene Fahrzeuge zu fördern1. Dieses Verbot durch die Stadt steht im Einklang mit der Mission des US-Bundesstaates Kalifornien, alle neuen Fahrzeuge bis 20352 emissionsfrei zu machen.

"Die jüngsten Ankündigungen von Petaluma, Kalifornien, und dem US-Bundesstaat Kalifornien stimmen mit unserer These überein, dass zur Unterstützung von Wasserstofffahrzeugen (Pkws und Lang-Lkws), die in den kommenden Jahren auf die Straße kommen werden, deutlich mehr Wasserstofftankstellen in Kalifornien und dem Rest der USA benötigt werden (zusätzlich zu den derzeit verfügbaren ca. 44 in Kalifornien3). Unsere PowerTap-Technologie zur Wasserstoffproduktion vor Ort wird derzeit für private Wasserstofftankstellen in den USA und eine öffentliche Tankstelle in der Nähe des LAX eingesetzt. Wir freuen uns darauf, unsere neue PowerTap 3 ab der zweiten Hälfte des Jahres 2021 an bestehenden Tankstellen zu installieren. Unser Geschäftsplan sieht vor, in den nächsten 5 Jahren mehr als 500 Tankstellen in den USA zu installieren," sagte Raghu Kilambi, CEO der PowerTap.

1https://www.thedrive.com/news/39541/petaluma-california-is-the-first-us-city-to-ban-new-gas-pumps

2https://www.gov.ca.gov/2020/09/23/governor-newsom-announces-california-will-phase-out-gasoline-powered-carsdrastically-reduce-demand-for-fossil-fuel-in-californias-fight-against-climate-change/

3https://cafcp.org/stationmap

Über PowerTap



Das Unternehmen investierte am 27. Oktober 2020 in PowerTap (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 28. Oktober 2020). PowerTap ist führend beim Aufbau der kostengünstigsten Infrastruktur für die Wasserstoffbetankung mittels ihres umweltfreundlichen geistigen Eigentums, Produktdesigns für die modularisierten und niedrigsten Produktionskosten von Wasserstoff und Markteinführungsplans. Auf der PowerTap-Technologie basierende Wasserstoff-Tankstellen befinden sich bereits in privaten Unternehmen und öffentlichen Stationen (in der Nähe des Flughafens LAX) in Kalifornien, Texas, Massachusetts und Maryland. Weitere Informationen zu PowerTap finden Sie auf der Website unter:

https://www.powertapfuels.com.

Über Clean Power Capital Corp.

Clean Power ist eine Investmentgesellschaft, die sich auf angepasste Investitionen in private und öffentliche Unternehmen spezialisiert hat, die in einer Vielzahl von Branchen tätig sein können, wobei der aktuelle Schwerpunkt auf der Gesundheitsbranche und Branche der erneuerbaren Energien liegt. Das Investitionsmandat konzentriert sich insbesondere auf Investitionsmöglichkeiten mit hoher Rendite, die Fähigkeit, einen angemessenen Kapitalzuwachs zu erzielen und Liquidität in unseren Anlagen zu suchen. Eine Kopie der geänderten und neu formulierten Anlagerichtlinie der Clean Power finden Sie im Unternehmensprofil unter www.sedar.com.

Erfahren Sie mehr über Clean Power auf unserer Website: https://cleanpower.capital/

Kontakt bei PowerTap

Raghu Kilambi

raghu@hydrogenfueling.co

PR Kontakt

Vito Palmeri

AMW PR

Mobil: 347 471 4488

Büro: 212 542 3146

vito@amwpr.com

Kontakt bei Clean Power

Joel Dumaresq

info@cleanpower.capital

Tel.: +1 (604) 687-2038

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.