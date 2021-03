Der am Vortag schon auf seinem Rekordhoch ausgebremste DAX dürfte am Donnerstag wegen erneuter Zinssorgen den schwachen internationalen Börsen folgen. Damit bleibt es dabei, dass die Anleger nach kurzen Anstiegen schnell Kasse machen. Am Vortag reichte es beim DAX bis nahe an die 14.200 Punkte, nun kehrt er wohl wieder unter die 14.000 zurück. Der Broker IG taxiert den Leitindex am Donnerstag zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,8 Prozent tiefer auf 13.964 Punkte.Zu der Schwäche an den US-Börsen, ...

