Der Konsumgüterkonzern Henkel will seinen Aktionären trotz Rückgängen in der Corona-Krise eine stabile Dividende zahlen. Der Hersteller von Marken wie Persil, Schwarzkopf oder Loctite habe 2020 eine "insgesamt robuste Entwicklung" gezeigt, sagte Konzernchef Carsten Knobel am Donnerstag. Für das laufende Jahr rechnen die Düsseldorfer nun wieder...

Den vollständigen Artikel lesen ...