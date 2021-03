Eine hohe Nachfrage nach seinen Produkten in der Corona-Pandemie gibt Merck Rückenwind. Nach einem deutlichen Umsatz- und Ergebnisanstieg im vergangenen Jahr will der Pharma- und Life-Science-Konzern 2021 weiter zulegen. Merck rechnet in diesem Jahr mit einem starken organischen Umsatzwachstum, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

