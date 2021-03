Ein Sell-off in China zieht den gesamten Börsenhandel in Asien heute ins Minus. Der Handel reagierte auf die steigenden Renditen bei US-Staatsanleihen und den inzwischen höchsten Inflationserwartungen der Wall Street seit 2008. Die Futures setzen heute Morgen den Sell-off der Wall Street fort. Alle wichtigen Futures werden eine Viertelstunde vor Eröffnung der europäischen Vorbörse im Minus gesehen. Der DAX-Future sinkt um -0,43 % auf 13.945 Punkte, der S&P 500 Future gibt um -0,52 % auf 3796 Punkte ab und der Nasdaq-Future wird bei 12.585 Punkten (-0,77 %) gesehen. Eine negative Eröffnung in Frankfurt ist damit wahrscheinlich.Anzeige:Das Bild am Mittwoch glich dem von Dienstag. Der DAX bestätigte ein weiteres Mal seine Rolle als Outperformer in einem schwachen Marktumfeld. Die Top-Kurse vom Handelsbeginn bei 14.197,49 Punkten konnte der Index zwar nicht halten, aber immerhin schloss man nicht im Minus. Der Schlusskurs lag bei 14.080,03 Punkten (+0,29 %). Getragen wurde der DAX vom Autosektor. Die Vorzüge von Volkswagen (+4,69 %) und die Stämme von BMW (+4,88 %) zählten zu den größten Gewinnern des Tages.

Den vollständigen Artikel lesen ...