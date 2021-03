Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX markierte gestern ein neues Allzeithoch bei 14.197 Punkten. Im weiteren Verlauf des Tages entfernte er sich dann aber wieder davon. Er rutschte sogar zwischenzeitlich wieder unter 14.000 Zähler. Zum Handelsende notierte er 0,3 Prozent im Plus. Marktidee: Allianz. Die Allianz hat zur Wochenmitte Zahlen für den deutschen Heimatmarkt vorgelegt. Der Gewinn brach 2020 um 15 Prozent ein. Der Umsatz ging um 2,8 Prozent zurück. Die Aktie der Allianz weist seit dem Corona-Crash vor einem Jahr einen intakten Aufwärtstrend auf. Nach einem Rücksetzer auf ein Korrekturtief konnte sich der Wert in den vergangenen Wochen erneut in Richtung eines wichtigen Rallyehochs hinaufschrauben. Ganz kurzfristig betrachtet könnte nun aber eine Konsolidierung einsetzen.