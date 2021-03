Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Anleiherenditen in den USA steigen wieder. Bisher war das in der Regel ein gutes Zeichen für den Dollar. Warum die Dinge dieses Mal anders stehen erklärt Ulrich Leuchtmann, Leiter Devisenanalyse bei der Commerzbank. ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Société Générale. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf http://www.deraktionaer.tv abrufbar.