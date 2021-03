ANGHAMI ist der neue Börsenaraber am Streaming-Himmel. Über den Börsenmantel VISTAS MEDIA AC. gelang der Börsenstart in New York mit einem aktuellen Marktwert von 220 Mio. $ für 70 Mio. Nutzer und Hauptsitz Abu Dhabi. Vorerst nur zur Kenntnis nehmen, aber so ganz uninteressant wird dieses Spiel nicht. Denn es ist die erste Streaming-Adresse mit einem vorerst theoretischen Einzugskreis bis zu max. 1 Mrd. Usern im arabischen Raum.



