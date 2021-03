Green Deal: Stadt in Kalifornien verbietet neue Tankstellen ab 2025 - Weg frei für Wasserstofftankstellen und Ladestatione

Anzeige / Werbung

Clean Power Capital (WKN A2QG78) hat viele Millionen in die Wasserstoff-Technologie investiert. Die Technologie besitzt die Fähigkeit den kostengünstigsten Wasserstoff direkt Vor-Ort zu produzieren!

Unternehmen: Clean Power Capital Corp.

WKN: A2QG78

Stadt in Kalifornien verbietet neue Tankstellen ab 2025 und ebnet den Weg für Wasserstofftankstellen und Ladestationen!

Clean Power Capital (WKN A2QG78) veröffentlichte soeben ein Update bezüglich der aktuellen Entwicklung der Energiewende in Kalifornien. Die kalifornische Stadt Petaluma ein Verbot neuer Tankstellen angekündigt hat, um den Einsatz von Wasserstofftankstellen und Ladestationen für batteriebetriebene Fahrzeuge zu fördern1. Dieses Verbot durch die Stadt steht im Einklang mit der Mission des US-Bundesstaates Kalifornien, alle neuen Fahrzeuge bis 20352 emissionsfrei zu machen.

Das erklärte Ziel von PowerTap und Clean Power Capital (WKN A2QG78) ist es, mehr als 500 Wasserstofftankstellen in den USA zu installieren. Wir rechnen mit weiteren Bestellungen in den kommenden Wochen und Monaten und somit mit Expansions- und Umsatzpotenzial.

Unserer Ansicht nach, sind die aktuellen Entwicklungen in der Politik und Wirtschaft ein wichtiger Schritt für PowerTap zur Maximierung der Einnahmen aus dem äußerst attraktiven Emissionszertifikate Programm in Kalifornien zum Aufbau einer Wasserstoffbetankungsinfrastruktur.

Jede einzelne installierte Wasserstofftankstelle von PowerTap (in Kalifornien) mit einer Kapazität von 1.200 kg, kann eine jährliche Brutto-LCFS-Emissionszertifikateinnahme in Höhe von 1.292.100 Dollar generieren, selbst wenn kein Wasserstoff verkauft wird (diese würde noch on Top kommen - siehe Berechnung).

Tesla beispielsweise erzielt einen Großteil seines Umsatzes durch Einnahmen aus Emissionszertifikaten in Kalifornien (allein 354 Mio. Dollar im letzten Quartal!). Demnach wären bei 500 installierten Wasserstofftankstellen (Annahme alle in Kalifornien), rein rechnerisch mehr als 500 Mio. Dollar jährlicher Einnahmen aus dem Emissionshandel potenziell für PowerTap und Clean Power Capital (WKN A2QG78) erzielbar.

Wir sehen das Unternehmen nach dem kürzlich vermeldeten ersten Auftrag in potenzieller Millionenhöhe mit der Andretti Group um Rennsportlegende Michael Andretti (siehe eigene Hochrechnung - bis zu 50 Mio. USD jährlichem Umsatz, mit maximal 39 Tankstellen in Kalifornien) auf einem sehr guten Weg.

Die jüngsten Ankündigungen von Petaluma, Kalifornien, und dem US-Bundesstaat Kalifornien stimmen mit unserer These überein, dass zur Unterstützung von Wasserstofffahrzeugen (Pkws und Lang-Lkws), die in den kommenden Jahren auf die Straße kommen werden, deutlich mehr Wasserstofftankstellen in Kalifornien und dem Rest der USA benötigt werden (zusätzlich zu den derzeit verfügbaren ca. 44 in Kalifornien3). Unsere PowerTap-Technologie zur Wasserstoffproduktion vor Ort wird derzeit für private Wasserstofftankstellen in den USA und eine öffentliche Tankstelle in der Nähe des LAX eingesetzt. Wir freuen uns darauf, unsere neue PowerTap 3 ab der zweiten Hälfte des Jahres 2021 an bestehenden Tankstellen zu installieren. Unser Geschäftsplan sieht vor, in den nächsten 5 Jahren mehr als 500 Tankstellen in den USA zu installieren," sagte Raghu Kilambi, CEO der PowerTap

Die Aktie vollzog in den vergangenen Tagen eine gesunde Korrektur, für risikobereite Anleger bietet sich unsere Ansicht nach ein ausgezeichnetes Chance-Risiko Verhältnis auf dem aktuellen Niveau.

Entwicklung schreitet voran - Herstellung von Wasserstoff findet Anwendung in Busfuhrparks und Zügen!

Clean Power Capital (WKN A2QG78) veröffentlichte kürzlich Pläne PowerTaps zur Kommerzialisierung seiner Einheiten der 3. Generation in neue Branchen wie kommerzielle Busse und Zügen. Erste Gespräche mit mehreren Städten, Bundesstaaten/Provinzen hinsichtlich Partnerschaften wurden bereits aufgenommen. Vorbehaltlich des Fortschritts von PowerTaps Plan, ihr Produktangebot auf kommerzielle Busse und Züge auszudehnen, wird das Modul zur Wasserstoffproduktion der 3. Generation vor Ort zur Verfügung gestellt, um neben für mit Wasserstoff-Brennstoffzellen betriebene Autos und LKW auch blauen Wasserstoff für Züge und Busse bereitzustellen. Ein Paradebeispiel für diesen wachsenden Markt ist der Coradia iLint, ein Wasserstoffzug, der von Alstom in Salzgitter (Deutschland) gebaut wurde und derzeit in Europa eingesetzt wird1. Der Corada iLint ist der weltweit erste Personenzug, der mit Wasserstoffbrennstoffzellen an Bord betrieben wird und elektrischen Strom für den Antrieb erzeugt. Dieser relativ geräuscharme, emissionsfreie Zug gibt nur Dampf und Kondenswasser an die Atmosphäre ab.

Neue Großaufträge in Aussicht?

Raghu Kilambi, CEO der PowerTap, erklärte:

"PowerTap führt weiterhin Gespräche mit verschiedenen Geschäftsmöglichkeiten in verschiedenen vertikalen Branchen und wird die Aktionäre in den kommenden Wochen und Monaten weiter auf den neuesten Stand halten."

"Daher ist die Herstellung unseres Wasserstoffs viel billiger als jede andere Wasserstofflösung in den USA"

In einem sehr interessanten TV-Interview(LINK- mit deutschem Untertitel) äußerst sich Rennsportlegende Michael Andretti und CEO von PowerTap Raghu Kilambi zur kürzlich geschlossenen Partnerschaft mit PowerTap (zu 94,5 % im Besitz von Clean Power Capital (WKN A2QG78). Er schloss sich ebenfalls vor wenigen Tagen dem Fachbeirat von PowerTap an und ist daher stark involviert in den Aufbau von Wasserstofftankstellen in den USA.

Einige interessante Aussagen von der Rennsportlegende Michael Andretti:

3:23. Wir haben derzeit 39 Tankstellen in Kalifornien und wir planen bereits, im Laufe des nächsten Jahres 10 Wasserstofftankstellen aufzustellen. Dann haben wir auch Partnerschaften und Projekte, die wir hoffentlich erweitern werden.

3:37. Sie wissen, unser Ziel ist es, in den nächsten Jahren Tausende dieser Tankstellen im ganzen Land aufzubauen. Da ich denke, dass die Verteilung die größte Herausforderung ist und ich denke, dass dies ein Anfang ist, besonders wenn Sie ein System wie PowerTap haben, ist es sinnvoll, wenn Sie den Wasserstoff direkt vor Ort herstellen können.

3:56. Für die Kunden wird es viel sinnvoller sein, weil es die Kosten enorm senken wird. Es gibt also so viele positive Aspekte, und für uns, wie ich bereits sagte, ist es aufregend, an vorderster Front zu stehen. Lassen Sie uns realistisch sein.

Unserer Ansicht nach ein großer Vertrauensbeweis in die Wasserstoffbetankungstechnologie von PowerTap. Wir sehen das Unternehmen nach dem kürzlich vermeldeten ersten Auftrag in potenzieller Millionenhöhe (siehe eigene Hochrechnung - bis zu 50 Mio. USD) auf einem sehr guten Weg.

Erster Auftrag mit Andretti Group um Rennsportlegende Michael Andretti

Kein geringerer als die US-Rennsportlegende Michael Andretti (vergleichbarer Bekanntheitsgrad in den USA - wie in Deutschland etwa Michael Schuhmacher) hat sich bereits dem Fachbereit des Wasserstoffbetankungsunternehmen PowerTap angeschlossen (diverse Berichte von TV-Sendern in den USA -LINK).

Wir sehen das Unternehmen nach dem kürzlich vermeldeten ersten Auftrag in potenzieller Millionenhöhe mit der Andretti Group (siehe eigene Hochrechnung - bis zu 50 Mio. USD jährlichem Umsatz, mit maximal 39 Tankstellen in Kalifornien) auf einem sehr guten Weg.

Die Aktie vollzog in den vergangenen Tagen eine gesunde Korrektur, für risikobereite Anleger bietet sich unsere Ansicht nach ein ausgezeichnetes Chance-Risiko Verhältnis auf dem aktuellen Niveau.

Durch den Bekanntheitsgrad, die Kontakte und Partnerschaften mit renommierten Tankstellenbetreibern Chevron (WKN 852552), Texaco, Shell (WKN A0D94M) unterhält die Andretti Group dementsprechend beste Beziehungen zu Big Playern der Branche.

In Zusammenhang mit Joe Bidens Klimafahrplan ist auch ein vor kurzem von McKinsey and Company veröffentlichter Bericht, den Wasserstoffbereich betreffend ("Road Map to a US Hydrogen Economy") von Bedeutung. ** Denn in dem Bericht wird das enorme Potenzial des Wasserstoffsektors auf die US-Wirtschaft beschrieben. Bis zum Jahr 2050, so McKinsey entsteht ein Potenzial von 3,4 Millionen Arbeitsplätzen, ein Umsatz von 750 Milliarden US-Dollar und eine Reduzierung der CO2-Emissionen um 16 Prozent. Gleichzeitig könnte Wasserstoff einen Anteil von 14 Prozent am US-Energiebedarf erreichen.

Auch soll es laut der McKinsey-Erhebung möglich sein bis 2030 rund 1,2 Millionen Brennstoffzellen-Elektrofahrzeuge zu verkaufen und rund 4.300 Wasserstofftankstellen zu errichten. Dem Bestreben fossile Brennstoffe zu verringern oder zu vermeiden sollte Erfolg beschieden sein, wenn die Wasserstofftechnologie sich immer mehr durchsetzen kann. Und dies sollte in den USA mit Bidens Politik gelingen. Und es sind bei weitem nicht nur die USA, die den Wert der Wasserstofftechnologie erkannt haben, auch wenn die USA weltweit führend sind bei Gabelstaplern und Autos mit Brennstoffzellenantrieb.

Strategie für die Installation von Wasserstofftankstellen in den USA bekannt gegeben!

Clean Power Capital (WKN A2QG78) vermeldete kürzlich weitere Details der endgültigen Vereinbarung von PowerTap mit der Andretti Group (betreibt/besitzt mehr als 100 Tankstellen in den USA) zur Installation von Wasserstofftankstellen in Kalifornien. Die Einzelheiten des Geschäftsmodells und die Vorteile für die teilnehmenden Endkunden sind durch die äußerst attraktiven Einnahmen aus Emissionszertifikaten für beide Seiten eine WIN-WIN Situation. Die Produktion vor Ort ermöglicht einen wettbewerbsfähigen Tagespreis im Verhältnis zum angelieferten Wasserstoff.

Jede einzelne. installierte Wasserstofftankstelle (in Kalifornien) mit einer Kapazität von 1.200 kg, kann eine jährliche Brutto-LCFS-Emissionszertifikateinnahme in Höhe von 1.292.100 Dollar generieren, selbst wenn kein Wasserstoff verkauft wird. Tesla beispielsweise erzielt einen Großteil seines Umsatzes durch Einnahmen aus Emissionszertifikaten in Kalifornien.

Die Andretti Group (Gründer berühmter Rennfahrer Michael Andretti) wird nicht nur an einigen eigenen Tankstellen, Wasserstofftankstellen von PowerTap installieren, sondern auch den Vertrieb übernehmen. Durch den Bekanntheitsgrad, die Kontakte und Partnerschaften mit renommierten Tankstellenbetreibern Chevron (WKN 852552), Texaco, Shell (WKN A0D94M) unterhält die Andretti Group dementsprechend beste Beziehungen zu Big Playern der Branche.

Wir sehen das Unternehmen nach dem kürzlich vermeldeten ersten Auftrag in potenzieller Millionenhöhe mit der Andretti Group (siehe eigene Hochrechnung - bis zu 50 Mio. USD jährlichem Umsatz, mit maximal 39 Tankstellen in Kalifornien) auf einem sehr guten Weg.

Das erklärte Ziel von PowerTap und Clean Power Capital (WKN A2QG78) ist es, mehr als 500 Wasserstofftankstellen in den USA zu installieren. Wir rechnen mit weiteren Bestellungen in den kommenden Wochen und Monaten und somit mit Expansions- und Umsatzpotenzial.

Anforderungen zur Eignung des Standorts:

Bestehender Kraftstoffeinzelhändler. Nutzbare Grundfläche von mindestens 1000 Quadratfuß Zugang zu Versorgungseinrichtungen: Erdgas, Strom, Wasser.



Wichtige Punkte des Geschäftsmodells:

Der Einzelhändler stellt PowerTap Grundstücke ohne Leasingkosten zur Verfügung. PowerTap installiert und wartet die modulare Wasserstoffproduktions- und -Abgabeeinheit zu PowerTaps alleinigen Kosten, einschließlich Kosten für Betriebsmittel und Branding-Kosten. Der Einzelhändler vermarktet Wasserstoffbrennstoff und generiert Gewinne auf die gleiche Weise, wie beim herkömmliche Kraftstoffverkauf.



Vorteile für Einzelhändler:

Ergiebige Ertragsmöglichkeiten für "wenig genutzte" Grundflächen. Der Einzelhändler erhält einen Teil der Einnahmen aus Emissionszertifikaten. Zusätzlicher Ertragsbereich mit minimalen Betriebskosten und hohen zusätzlichen Erträgen. Neukundenverkehr, der zusätzliche Käufe anderer Produkte und Dienstleistungen generiert. Die Produktion vor Ort ermöglicht einen wettbewerbsfähigen Tagespreis im Verhältnis zum angelieferten Wasserstoff.



Vorteile für PowerTap:

Keine Kosten für Landkauf oder Pacht. Co-Entwicklung, die den Zugang zu erstklassigen, stark frequentierten Immobilienparzellen ermöglicht. Schnelleres Anspruchsverfahren aufgrund des bestehenden traditionellen Kraftstoffbetriebs. Fähigkeit zum wirksamen Einsatz der etablierten operativen Expertise und der geografischen Reichweite der Andretti Group, um ein optimiertes Netzwerk zu schaffen. Beschleunigte Markteinführung, die bis Ende 2025 den Einsatz von über 500 modularen Wasserstoffproduktions- und Abgabegeräte der PowerTap in den USA ermöglicht.



"Diese aufregende Beziehung mit Gewinn für beide Seiten, die PowerTap mit der Andretti Group und ihren Industriepartnern eingegangen ist, wird die Markteinführung unserer patentrechtlich geschützten Technologie zur Erzeugung und Abgabe von Wasserstoff beschleunigen und gleichzeitig ein besonders überzeugendes Modell für die Umsatzbeteiligung zum gegenseitigen Nutzen aller Partner bieten. Wir sind motiviert, in dieser Zeit der beschleunigten Energiewende an der Spitze einer Lösung für erneuerbare Energien der Zukunft zu stehen," sagte PowerTaps neuernannter President Salim Rahemtulla. (https://powertapfuels.com/management.php).

Michael Andretti zu Partnerschaft "Wasserstofftechnologie von PowerTap hat große Vorteile"

In einem aktuellen Video-Interview für yahoo finance (LINK- mit deutschem Untertitel) äußerst sich Rennsportlegende Michael Andretti zur kürzlich geschlossenen Partnerschaft mit PowerTap (zu 90 % im Besitz von Clean Power Capital (WKN A2QG78). Er schloss sich vor wenigen Tagen dem Fachbeirat von PowerTap an und ist daher stark involviert in den Aufbau von Wasserstofftankstellen in den USA.

Unserer Ansicht nach ein großer Vertrauensbeweis in die Wasserstoffbetankungstechnologie von PowerTap. Wir sehen das Unternehmen nach dem kürzlich vermeldeten ersten Auftrag in potenzieller Millionenhöhe (siehe eigene Hochrechnung - bis zu 50 Mio. USD) auf einem sehr guten Weg.

Das erklärte Ziel von PowerTap und Clean Power Capital (WKN A2QG78) ist es, mehr als 500 Wasserstofftankstellen in den USA zu installieren. Wir rechnen mit weiteren Bestellungen in den kommenden Wochen und Monaten und somit mit Expansions- und Umsatzpotenzial. Durch den Bekanntheitsgrad und die Kontakte und Partnerschaften (über Andretti Group) mit renommierten Tankstellenbetreibern Chevron (WKN 852552), Texaco, Shell (WKN A0D94M) unterhält er dementsprechend beste Beziehungen zu diesen Unternehmen.

Interessante Auszüge aus dem Interview:

0:03. Der Fokus der Biden-Regierung auf saubere Energie läutet eine neue Ära für die Branche ein. Wir wollen mit Michael Andretti mehr darüber sprechen. Er ist Mitinhaber der Andretti Group. Er ist auch ein pensionierter Rennfahrer. Sein Name kommt vielen Zuschauern wahrscheinlich sehr bekannt vor. Er ist auch Vorsitzender der Andretti Autosports. Michael, schön Sie in unserer Sendung zu haben. Wir haben heute viel mit Ihnen zu besprechen. Aber lassen Sie uns zuerst über die neue Partnerschaft sprechen, die Sie geschlossen haben. Sie haben gerade einen Vertrag mit PowerTap abgeschlossen. Sie werden deren Wasserstofftankstellen in Ihr Netzwerk integrieren. Sprechen Sie mit uns über diesen Deal und warum dieser Deal für Ihr Unternehmen sinnvoll ist.

0:37. Nun, wir freuen uns darüber. Sie wissen, dass es sich um eine neue Technologie handelt, die PowerTap entwickelt hat, um vor Ort Wasserstoff zu produzieren. Wir besitzen etwas über 100 einige Tankstellen an der Westküste, ich glaube 39 allein in Kalifornien. Ich denke, dass es gut funktioniert. Ich meine, für uns funktioniert es gut und für PowerTap die Verteilung. Ich glaube, dass die Herausforderung für Wasserstoff offensichtlich darin besteht, ihn zu erhalten, verstehen Sie? Und hier werden wir ins Spiel kommen und hoffentlich nicht nur in der Lage sein, es an allen unseren Tankstellen zu produzieren, sondern auch Partner zu finden, die das Gleiche machen werden. Wir freuen uns sehr über diese Technologie. Ich denke, Wasserstoff ist in vielerlei Hinsicht als alternativer Kraftstoff so sinnvoll. Und wir freuen uns, dafür vor Ort zu sein.

4:00 Ich würde gerne weiter über Indy-Rennen sprechen, aber ich muss Sie nach der Tankstellentechnologie fragen, die Sie haben, weil es um Wasserstoff und Investitionen geht und wir bereits Wasserstofffahrzeuge haben. Die Technologie ist da. Der Unterschied ist jedoch, dass man normalerweise zu einer dieser großen alten Tankanlagen geht und dort Wasserstoff tankt, während Sie mit Ihrer Technologie den Wasserstoff an der Tankstelle vor Ort erzeugen. Besitzen Sie das Patent dafür?

4:24. Nein, PowerTap hat es und wir werden ihr Partner sein und das hat uns begeistert. Man benötigt nur ungefähr 1000 Quadratfuß an einer Tankstelle und die Technologie ist ziemlich einfach. Wenn Sie Erdgas für die Herstellung erhalten können, können Sie die Technologie überall einsetzen. Wir sind also sehr aufgeregt und optimistisch. Wir denken, dass dies eine wahre, wahre Zukunft ist, und wir sind stolz darauf, wie ich bereits sagte, dass dies der Grundstein dafür ist, und hoffentlich wird sich diese Technologie durchsetzen und eine große Rolle in unserer Zukunft spielen, denn Wasserstoff ist die Zukunft. Ich weiß, dass einige große Studien durchgeführt wurden und man sagt, dass bis 2050 25 % des Energiebedarfs damit gedeckt werden, was eine große Zahl ist, Billionen von Dollar. Ich denke, es hat eine echte Zukunft und wie gesagt, meiner Meinung nach ist die Technologie von PowerTap ein großer Vorteil.

Eigene Hochrechnung, was könnte dieser Auftrag an jährlichen Umsatz generieren?

Wie Clean Power bereits in der Pressemitteilung vom 14.12.2020 (LINK) an Hand einer externen Analyse ausführlich dargestellt hat, kann eine installierte Wasserstofftankstelle (in Kalifornien) mit einer Kapazität von 1.200 kg eine jährliche Brutto-LCFS-Emissionszertifikateinnahme in Höhe von 1.292.100 Dollar generieren, selbst wenn kein Wasserstoff verkauft wird. Ein Auszug aus der externen Analyse (LINK) zeigt anhand der folgenden Tabelle sehr anschaulich auf, welches Steigerungspotenzial beim Verkauf von Wasserstoff besteht.

Nachfolgend haben wir uns einige Gedanken gemacht, welchen jährlichen Umsatz PowerTap aus diesem Auftrag generieren könnte (eigene Hochrechnung). Hierbei sind wir von der konservativsten Variante der externen Analyse ausgegangen (ohne die Einbeziehung von verkauftem Wasserstoff), d.h. es wurde lediglich die jährliche Brutto-LCFS-Emissionszertifikateinnahme in Höhe von 1.292.100 Dollar laut Analyse berücksichtigt, vor etwaiger Umsatzteilung mit der Andretti Group und deren Partnern.

5 installierte Tankstellen 6.460.500 USD jährlicher Umsatz

10 installierte Tankstellen 12.921.000 USD jährlicher Umsatz

20 installierte Tankstellen 25.842.000 USD jährlicher Umsatz

30 installierte Tankstellen 38.763.000 USD jährlicher Umsatz

39 installierte Tankstellen 50.391.900 USD jährlicher Umsatz

Vorausgesetzt die Parteien vollziehen die endgültige Vereinbarung zur Installation der Wasserstofftankstellen (genaue Anzahl nicht bekannt), wäre das ein durchaus mögliches Umsatzszenario für die installierten Tankstellen mit der Andretti Group im Bundestaat Kalifornien. Da die Andretti Group nun auch den Vertrieb der PowerTap Station übernimmt, gehen wir von weiteren Bestellungen aus, da die Andretti Group beste Beziehungen zu großen Tankstellenbetreibern und Ölunternehmen unterhält.

Auszug aus den News vom 14.12.2020

Eine Analyse durch externe Berater zum Wert der LCFS-Zertifikate, die möglicherweise von PowerTap erworben werden, hat ergeben, dass PowerTap das Potenzial besitzt, kalifornische LCFS-Zertifikate in Höhe von 2,95 Dollar pro kg Wasserstoffkapazität pro Tag zu generieren. Somit kann eine installierte und geöffnete Wasserstofftankstelle mit einer Kapazität von 1.200 kg eine jährliche Brutto-LCFS-Emissionszertifikateinnahme in Höhe von 1.292.100 Dollar generieren, selbst wenn kein Wasserstoff verkauft wird. Eine Zusammenfassung der externen Analyse (einschließlich Annahmen und Qualifikationen) des potenziellen Wertes von PowerTaps LCFS-Zertifikate finden Sie unter https://www.powertapfuels.com/pdf/carbon_credits.pdf.

Auf unserer Homepage finden Sie ausführliche Informationen zur Clean Power Capital

Für nähere Informationen

Präsentation - LINK

Homepage - LINK

Wasserstoffaktien.net (eine Marke von First Marketing GmbH)

Daniel Mußler- Chief Analyst

Botheplatz 34/1 • 69126 Heidelberg • Germany

E-Mail: info@wasserstoffaktien.net Webseite: www.wasserstoffaktien.net

Verschenken Sie keine sinnlosen Bankgebühren. Kaufen Sie die Aktie Clean Power Capital mit der WKN A2QG78 jetzt über einen der besten und mehrfach ausgezeichneten Online Broker mit Full-Service-Angebot: Den Smartbroker.de ab 0 Euro pro Order! Die Euro am Sonntag hat in Ihrer Ausgabe 6/2020 die Gesamtnote "sehr gut" vergeben.

Achtung: Wichtiger Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass im Rahmen dieser Publikation Interessenkonflikte bestehen. Diese sind insbesondere:

Die First Marketing GmbH und ihr nahestehende Personen besitzen Finanzinstrumente (zB. Aktien/Warrants/Optionen) mit Bezug auf die empfohlenen Gesellschaft (in diesem Fall: Clean Power Capital) und beabsichtigen, diese im Rahmen und zu jedem Zeitpunkt vor und nach der Veröffentlichung dieser Empfehlung zu verkaufen. Hierin besteht ein eindeutiger und konkreter Interessenkonflikt , da ein Interesse der Herausgeberin an einer bestimmten Darstellung des Unternehmens besteht.

Die Herausgeberin dieser Publikation, sowie die verantwortlichen Redakteure, erhalten für die Erstellung eine finanzielle Vergütung. Auch hierin besteht ein eindeutiger und konkreter Interessenkonflikt , da dies zu einer nicht gerechtfertigten positiven Einschätzung führen kann .

Beachten Sie auch die weitergehenden Ausführungen zu bestehenden Interessenkonflikten im nachfolgenden Disclaimer.

Rechtliche Hinweise/Disclaimer der First Marketing GmbH

Diese rechtlichen Hinweise gelten für die Veröffentlichung und Tätigkeit der First Marketing GmbH. Sie sind vor dem Lesen der Veröffentlichungen zur Kenntnis zu nehmen und sind anwendbar.

1. Allgemeine Angaben

"wasserstoffaktien.net" ist eine Marke der First Marketing GmbH, Botheplatz 34/1, 69126 Heidelberg, www.first-marketing.de, ("First Marketing"). Die First Marketing kann auch unter anderen Marken Veröffentlichungen vornehmen.

Die First Marketing hat ihre Tätigkeit als Ersteller von Anlagestrategieempfehlungen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 34 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 oder von Anlageempfehlungen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 35 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, (bisher "Finanzanalysen") der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gemäß § 86 WpHG angezeigt. Die Pflichten der First Marketing regeln sich primär nach den §§85,86 WpHG, der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958.

2. Vergütung und Hinweis auf mögliche und bestehende Interessenskonflikte:

Die First Marketing GmbH erhält für die Vorbereitung, die Verbreitung und Veröffentlichungen ihrer Publikationen sowie für andere Dienstleistungen eine Vergütung. Diese Vergütung kann durch die Unternehmen über die die First Marketing GmbH Informationen veröffentlicht, durch mit diesen Unternehmen verbundene Dritte oder sonstige Dritte, die ein Interesse in Bezug auf die besprochenen Unternehmen verfolgen, erfolgen. Dadurch besteht ein Interessenkonflikt der First Marketing GmbH. Dieser besteht zunächst darin, dass die First Marketing GmbH im Interesse ihres Auftraggebers ihre Ausführungen vornehmen könnte.

Die Auftraggeber oder ihnen nahestehende Personen bzw. Unternehmen halten zum Zeitpunkt dieser Beauftragung Finanzinstrumente (z.B. Aktien/Warrants/Optionen) mit Bezug auf das besprochene Unternehmen. Die Auftraggeber sind daher an einer Kurs- und/oder Umsatzsteigerung, d.h. auch einer erhöhten Handelsliquidität interessiert, da die Absicht besteht, in unmittelbarem Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung diese Finanzinstrumente zu verkaufen und an steigenden Kursen und Umsätzen oder sonstigen Kursentwicklungen zu partizipieren.

Durch die Besprechung des Unternehmens kann jedenfalls der Aktienkurs des Unternehmens erheblich beeinflusst werden. Insbesondere wird auch durch Wertpapiertransaktionen der Aktienkurs der besprochenen Unternehmen maßgeblich beeinflusst. Dies gilt insbesondere, wenn es sich um Unternehmen handelt deren Aktien keine breite Marktkapitalisierung haben und bei denen nur ein enger Markt besteht. Hier können auch nur geringe Auftragsvolumen erhebliche Auswirkungen auf die Kurse haben.

First Marketing, deren Mitarbeiter oder Gesellschafter sowie Personen bzw. Unternehmen und weitere nahe stehende Personen die an der Erstellung der Veröffentlichungen beteiligt sind halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung direkt oder indirekt Finanzinstrumente (zB. Aktien/Warrants/Optionen) in Bezug auf das Unternehmen über welche im Rahmen der Internetangebote berichtet wird. Dies begründet ebenfalls eine Interessenkollision. Der vorgenannte Personenkreis beabsichtigt diese Beteiligungen im Rahmen und zu jedem Zeitpunkt dieser Empfehlung zu verkaufen. Hierin besteht ein eindeutiger und konkreter Interessenkonflikt. Wobei insbesondere von einer erhöhten Handelsliquidität profitiert wird. Ein Kurszuwachs der Aktien der vorgestellten Unternehmen kann zu einem Vermögenszuwachs bei diesen Personen führen. Dies begründet laut Gesetz einen Interessenskonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen.

Angaben zu möglichen Interessenkonflikten gemäß § 85 Absatz 1 WpHG und Artikel 20 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Delegierte Verordnung (EU) 2016/958:

Gemäß § 85 Wertpapierhandelsgesetz und Finanzanalyseverordnung besteht u. a. die Verpflichtung, bei einer Finanzanalyse auf mögliche Interessenkonflikte in Bezug auf das analysierte Unternehmen hinzuweisen. Ein Interessenkonflikt wird insbesondere vermutet, wenn das die Analyse erstellende Unternehmen

an dem Grundkapital des analysierten Unternehmens eine Beteiligung von mehr als 5% hält



in den letzten zwölf Monaten Mitglied in einem Konsortium war, das die Wertpapiere des analysierten Unternehmens übernommen hat, die Wertpapiere des analysierten Unternehmens aufgrund eines bestehenden Vertrages betreut,



in den letzten zwölf Monaten aufgrund eines bestehenden Vertrages Investmentbanking-Dienstleistungen für das analysierte Unternehmen ausgeführt hat, aus dem eine Leistung oder ein Leistungsversprechen hervorging,



mit dem analysierten Unternehmen eine Vereinbarung zu der Erstellung der Finanzanalyse getroffen hat, und mit diesem verbundene Unternehmen regelmäßig Aktien des analysierten Unternehmens



oder von diesen abgeleitete Derivate handeln, oder der für dieses Unternehmen zuständige Analyst sonstige bedeutende finanzielle Interessen in Bezug auf das analysierte Unternehmen haben, wie z.B. die Ausübung von Mandaten beim analysierten Unternehmen.



Die First Marketing GmbH verwendet für die Beschreibung der Interessenskonflikte gemäß § 85 Absatz 1 WpHG und Artikel 20 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Delegierte Verordnung (EU) 2016/958 verschiedene Beurteilungspunkte (Keys), von denen folgende Punkte (Keys) für die vorliegende Studie vorliegen:

Key 1: Das analysierte Unternehmen hat für die Erstellung dieser Studie aktiv Informationen bereitgestellt.

Key 2: Diese Studie wurde vor Verteilung dem analysierten Unternehmen zugeleitet und im Anschluss daran wurden Änderungen vorgenommen. Dem analysierten Unternehmen wurde dabei kein Research-Bericht oder -Entwurf zugeleitet, der bereits eine Anlageempfehlung oder ein Kursziel enthielt.

Key 5: First Marketing GmbH und/oder deren Gesellschafter und/oder deren Mitarbeiter und/oder nahestehende Personen und/oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen und/oder die Ersteller bzw. Autoren dieser Studie halten Aktien/Warrants/Optionen des analysierten Unternehmens vor ihrem öffentlichen Angebot unentgeltlich oder zu einem unter dem angegebenen Kursziel liegenden Preis erworben. Der vorgenannte Personenkreis beabsichtigt diese Beteiligungen im Rahmen und zu jedem Zeitpunkt dieser Empfehlung zu verkaufen. Hierin besteht ein eindeutiger und konkreter Interessenkonflikt

Key 9: First Marketing GmbH und/oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen hat mit dem analysierten Unternehmen eine Vereinbarung zu der Erstellung dieser Studie getroffen. Im Rahmen dieser Vereinbarung hat First Marketing GmbH eine, vorab entrichtete Fee erhalten zur Verbreitung der Analyse.

Key 11: First Marketing GmbH und/oder deren Gesellschafter und/oder deren Mitarbeiter und/oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen und/oder die Ersteller/Autoren dieser Studie hält an dem analysierten Unternehmen eine Beteiligung (Aktien/Warrants/Optionen), die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Unternehmens überschreitet. Der vorgenannte Personenkreis beabsichtigt diese Beteiligungen im Rahmen und zu jedem Zeitpunkt dieser Empfehlung zu verkaufen. Hierin besteht ein eindeutiger und konkreter Interessenkonflikt

Übersicht über die bisherigen Anlageempfehlungen (12 Monate):

Art der Analyse: Datum: Kursziel/Aktueller: Erstempfehlung 14.11.2020

3. Wesentliche Informationsquellen, Hinweis auf zugrunde gelegte Angaben und Prognosecharakter

Die Publikation der First Marketing, wie etwa wasserstoffaktien.net oder andere Publikationen, dienen ausschließlich zu Informationszwecken des Lesers.

Bei der Erstellung der Informationen verwendet First Marketing unterschiedliche Quellen, insbesondere auch die Angaben der Unternehmen, andere öffentlich zugängliche Informationen (in- und ausländische Medien, Zeitungen, Finanzmeldungen etc.) aber auch andere Quellen. First Marketing verwendet nur Quellen, die zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig gehalten worden sind. First Marketing und die von ihr zur Erstellung der Publikation beschäftigten Personen verwenden größtmögliche Sorgfalt darauf, dass die verwendeten und zugrundeliegenden Angaben soweit wie möglich vollständig und sachlich zutreffend sind. Prognosen und Einschätzungen werden entsprechend gekennzeichnet und formuliert. Es wird bei Prognosen und Einschätzungen ebenfalls darauf geachtet, daß diese auf sachlichen Grundlagen beruhen und realistisch sind. Trotzdem übernimmt First Media keine Gewähr für Richtigkeit, Genauigkeit, Vollständigkeit und Angemessenheit der dargestellten Sachverhalte.

4. Zusammenfassung der Bewertungsgrundlagen und Bewertungsmethoden

4.1. Grundsatz

Die Bewertung der Unternehmen beruht im Wesentlichen auf der Grundlage einer quantitativen Auswertung von Unternehmensberichten und Veröffentlichungen zu dem Unternehmen sowie qualitativer Informationen, die für eine Einschätzung als relevant angesehen werden können. Hierbei werden Faktoren, wie Geschäftsprofil, Verschuldung, Kredite, Liquidität, Ertragskraft, Geschäftsmodelle, Geschäftsgang und ähnlichen Faktoren.

Bei börsennotierten Unternehmen wird bei der Beurteilung auch die sogenannte technische Analyse berücksichtigt.

4.2. Weitere wichtige Hinweise zur Erstellung dieser Veröffentlichung in Sachen Bewertungen

Diese Veröffentlichung enthält sowohl Tatsachen und Fakten zu den besprochenen Unternehmen, als auch rein subjektive Werturteile, Interpretationen, Schätzungen, Hochrechnungen, Vorhersagen und Preisziele. Diese versuchen wir, möglichst transparent voneinander abzugrenzen, um irreführende Angaben zu vermeiden.

Die wesentlichen Grundlagen und Maßstäbe unserer Werturteile und Bewertungen, der besprochenen Aktien, basieren auf folgender Vorgehensweise:

Beurteilung und Bewertung von Unternehmen nach herkömmlichen Bewertungsmethoden (grundlegender Bewertungsansatz)

Einschätzung des Potentials der zukünftigen Unternehmensentwicklung (Wachstumsansatz) und Hochrechnung auf das entsprechende Bewertungspotential (Kurs-Potential-Analyse) sowie einer möglichen Unternehmens-Aktien-Bewertung aufgrund potentieller Gewinnerwartungen (KGV/KUV Hochrechnung)



Einschätzung des von uns erwarteten Best-Case-Szenarios im absoluten Erfolgsfall des Unternehmens (Blue-Sky-Potential-Ansatz)



Effekt der von uns erwarteten, gesteigerten Bekanntheit der empfohlenen Aktie auf den Aktienkurs durch einen starken Anstieg der Nachfrage am Markt (insbesondere maßgeblich bei marktengen oder neu bzw. erstmals empfohlenen Aktien) aufgrund der von uns oder Dritten veröffentlichten Publikationen (meistens Kaufempfehlungen), (Multiplikator- / Momentum-Effekt, Hype), dadurch überproportional steigende Rendite/Aktienkurs bei entsprechend steigendem Risiko



Technische Analyse des Aktienkurses gemäß gängiger Analyse-Methoden, meist zur Voraussage von Kurs-Signalen (Kauf- oder Verkaufssignal, Ausbruch der Aktie, Festlegung von Kurszielen, Unterstützungs- oder Widerstandsbereichen, erwarteten Mindestbewegungen oder Mindest-Gegenbewegungen, Voraussage von Signalpunkten (wenn-dann), etc.), größtenteils auf der erwarteten Massenpsychologie aufbauend. (technischer Ansatz).



Herkömmliche Bewertungsansätze sind bei jungen oder noch umsatzlosen Unternehmen oft schlecht sinnvoll anwendbar. Daher stützen wir uns bei der Bewertung von solchen Unternehmen tendenziell auf die von uns errechnete Potential-Analyse, sowie die Einschätzung der Nachfrage nach solchen Aktien am Kapitalmarkt. Letztendlich entscheidet der Markt über den Aktienkurs eines Unternehmens. Entsteht durch umfangreiche Empfehlungen einer Aktie, eine exzessive Nachfrage nach dieser, ist es möglich, dass der Aktienkurs bei einem hohen Handelsvolumen überdurchschnittlich steigt. Dies führt zwar zu extremen Gewinnmöglichkeit, erhöht jedoch entsprechend das Risiko einer Blasenbildung mit entsprechendem Kursrückgang. Durch die gesteigerte Volatilität der Aktie in solchen Situationen ergeben sich überdurchschnittliche Gewinn- und Verlustmöglichkeiten, sowohl in beide Handelsrichtungen als auch bei wiederkehrenden Gegenbewegungen. Auch solche Marktentwicklungen sind ein wichtiger Teil unserer Handelsempfehlungen und Bewertungsansätze.

Diese Publikation befasst sich ausschließlich mit überdurchschnittlich volatilen Werten mit hohem Gewinn- und auch Verlustpotential.

5. Sensitivität der Bewertungsparameter - Änderungsmöglichkeit

Die Veröffentlichungen geben nur die Einschätzung und Meinung zum Zeitpunkt der Erstellung an. Der Zeitpunkt der Erstellung wird in der Veröffentlichung angegeben. Eine Pflicht zur Aktualisierung wird nicht übernommen.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß Veränderungen in den verwendeten und zugrunde gelegten Angaben, Daten und Umstände erfolgen können und solche Änderungen einen erheblichen Einfluss auf die Einschätzungen des Unternehmens und seine Besprechung haben können.

6. Bedeutung der Empfehlungen

Die Aussagen und Meinungen der First Marketing in ihren Veröffentlichungen können allenfalls ein Faktor im Rahmen einer Anlageentscheidung des Lesers darstellen. Sie stellen ausdrücklich keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers dar. Ein Interessent sollte sich auch über andere Quellen über das Unternehmen informieren. Insbesondere stellen die Veröffentlichungen keine individuelle Empfehlung in Bezug auf den Leser dar. Weder durch den Bezug der Veröffentlichungen, noch durch ausgesprochene Empfehlungen oder wiedergegebenen Meinungen soll eine Finanzdienstleistung des Lesers, insbesondere ein Anlageberatungs- oder Anlagevermittlungsvertrag, mit der First Marketing oder dem jeweiligen Verfasser begründet werden.

Die Beurteilungen wenden sich an spekulativ eingestellte Privatanleger, aber auch institutionelle Anleger und professionelle Anleger. Leser sollten über ein entsprechendes Risikokapital und zusätzliche Vermögenswerte sowie einen Anlagehorizont von über fünf Jahren verfügen.

Im Rahmen der Veröffentlichungen bedeuten:

Kaufen: Absolutes Aufwärtspotenzial von mehr als 10% innerhalb von sechs Monaten

Verkaufen: Absolutes Abwärtspotenzial von mehr als 10% innerhalb von sechs Monaten

Halten: Absolutes Potenzial zwischen -10% und +10% innerhalb von sechs Monaten

7. Risikohinweise:

Börsenanlagen und Anlagen in Unternehmen (Aktien) sind immer spekulativ und beinhalten das Risiko des Totalverlustes.

Dies gilt insbesondere in Bezug auf Anlagen in Unternehmen, die nicht etabliert sind und/oder klein sind und keinen etablierten Geschäftsbetrieb und Firmenvermögen haben.

Aktienkurse können erheblich schwanken. Dies gilt insbesondere bei Aktien, die nur über eine geringe Liquidität (Marktbreite) verfügen. Hier können auch nur geringe Aufträge erheblichen Einfluß auf den Aktienkurs haben.

Bei Aktien in engen Märkten kann es auch dazu kommen, daß dort überhaupt kein oder nur sehr geringer tatsächlicher Handel besteht und veröffentlichte Kurse nicht auf einem tatsächliche Handel beruhen, sondern nur von einem Börsenmakler gestellt worden sind.

Ein Aktionär kann bei solchen Märkten nicht damit rechnen, daß er für seine Aktien einen Käufer überhaupt und/oder zu angemessenen Preisen findet.

In solchen engen Märkten ist besteht eine sehr hohe Möglichkeit zur Manipulation der Kurse und der Preise in solchen Märkten kommt es oft auch zu erheblichen Preisschwankungen.

Eine Investition in Wertpapiere mit geringer Liquidität, sowie niedriger Börsenkapitalisierung ist daher höchst spekulativ und stellt ein sehr hohes Risiko dar.

Bei nicht börsennotierten Aktien und Papieren besteht kein geregelter Markt und ein Verkauf (oder Verkauf) ist nicht oder nur auf individueller Basis möglich.

8. Haftungsausschluss:

First Marketing übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der von ihr veröffentlichten Meinung und Einschätzung zu bestimmten Unternehmen. Sie schuldet auch insbesondere keinen Erfolg sofern ein Leser aufgrund einer veröffentlichten Einschätzung eine Anlageentscheidung treffen sollte.

Ein Leser sollte grundsätzlich nur Risikokapital in Aktien, die durch First Marketing vorgestellt werden, investieren, also Kapital mit dem er sich bei einem negativen Verlauf einen Totalverlust leisten kann.

Jegliche Haftung der First Marketing und ihrer Erfüllungsgehilfen gegenüber Lesern der Veröffentlichungen der First Marketing wird ausgeschlossen.

Bei der Erstellung der Informationen verwendet First Marketing unterschiedliche Quellen, insbesondere auch die Angaben der Unternehmen, andere öffentlich zugängliche Informationen aber auch andere Quellen. Die von uns verwendeten Quellen erachten wir als zuverlässig, es kann hier aber auch zu falschen Informationen und auch unzutreffende Bewertung von Informationen oder Daten kommen. Die Richtigkeit und Vollständigkeit der uns zur Verfügung gestellten Daten und Informationen und unsere Einschätzung und Meinung wird durch uns aber nicht garantiert oder sonst gewährleistet.

Leser sollten daher die gemachten Informationen immer selbst bewerten und eigene Sorgfalt anwenden. Sie sollten auch weitere Quellen und Berater benutzen.

Alle Veröffentlichung von First Marketing sind Meinungen und Beurteilungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Sie können ohne weitere Ankündigung geändert werden und müssen nicht unbedingt in zukünftigen Publikationen oder anderswo nachgedruckt werden.

9. Verantwortlichkeit nach TeleMedienGesetz (TMG)

Wir sind nach § 7 Abs.1 TMG nur für eigene Inhalte auf unseren Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Wir sind nach §§ 8 bis 10 TMG aber nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.

10. Haftung für Links

Soweit unser Links zu externen Webseiten Dritter enthält, weisen wir darauf hin, daß wir auf deren Inhalte keinen Einfluss haben. Wir übernehmen für diese fremden Inhalte daher auch keine Gewähr. Für die Inhalte solcher verlinkten Seiten ist nur der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich. Vor einer Aufnahme einer Verlinkung werden die verlinkten Seiten im Hinblick auf mögliche Rechtsverletzung durchgesehen. Zu diesem Zeitpunkt waren rechtswidrige Inhalte dort nicht ersichtlich. Wir führen aber ohne konkrete Anhaltspunkt keine fortwährende Kontrolle solcher Seiten durch. Im Falle des Vorliegens und Bekanntwerdens von Rechtsverletzungen werden solche Links entfernt.

11. Hinweis auf Gebietsausschluss:

Die Veröffentlichungen der First Marketing sind nicht an Personen aus oder mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan gerichtet und dürfen auch nicht an diese weitergegeben werden.

*https://www.aktiencheck.de/kolumnen/Artikel-Wasserstoff_Goldgraeberstimmung_Europa_94_mehr_H2_Grossprojekte_als_Asien_und_Nordamerika_zusammen_Deutschland_spielt_erste_Geige-12649210

Enthaltene Werte: GB0007980591,US1667641005,GB00B0130H42,GB00B03MLX29,NO0010081235,GB00B140Y116,GB00B18S7B29,CNE100000296,CNE1000004L9,CA0585861085,US88160R1014,US72919P2020,FR0011742329,SE0006425815,US35952H6018,CA18452D1069,US6541101050,US86738R1086,DE000ENER6Y0