Der Ausverkauf bei Wasserstoff-Aktien hat sich zur Wochenmitte fortgesetzt. An der Heimatbörse in Oslo verlor die Aktie von Nel gut 8,5 Prozent, ITM Power verlor in London gut fünf Prozent. Das belastet auch den E-Wasserstoff Europa Index. Ausgerechnet das Schwergewicht im Index brilliert jedoch mit einer hohen Relativen Stärke.Die Rede ist von der britischen Johnson Matthey. Das Unternehmen fertigt unter anderem wichtige Komponenten für Brennstoffzellen. Kursstützend wirkte sich vor Kurzem eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...