Nachdem zuletzt auch die Square-Aktie (WKN: A143D6) aufgrund der Korrektur im Technologiesektor etwas Federn lassen musste, setzt das FinTech nun wieder zu einer Kursrallye an. Grund dafür scheint eine am 1. März veröffentlichte Meldung zu sein. Darin gibt Square bekannt, dass das Unternehmen ab sofort seinen Bankbetrieb aufgenommen hat. Square Financial Services heißt die Tochtergesellschaft, die fortan das Bankgeschäft repräsentiert, das bereits länger erwartet wurde. Dem Markt gefällt diese Ankündigung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...