ADVA (FWB: ADV) gab heute bekannt, dass VicTrack sein neues sicheres Netz für Transportunternehmen und staatliche Behörden (Transport and Government Secure Network, TGSN) mit der ADVA FSP 3000 realisiert. Die Infrastruktur ermöglicht Bahnbetreibern die Nutzung von Signalisierungstechnologien der nächsten Generation und bietet Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung für staatliche Behörden. Das flexible und vollständig redundante ROADM-Netz überträgt Dienste mit Datenraten von bis zu 100Gbit/s im gesamten australischen Bundesstaat Victoria und ermöglicht es VicTrack, äußerst zuverlässige und kosteneffiziente Datenübertragung mit 10Gbit/s und 100Gbit/s anzubieten. Mit der ADVA FSP 3000 entsteht eine modulare, skalierbare Netzarchitektur, die schon für zukünftige Innovationen vorbereitet ist. Das Team von ADVA bietet zusätzlich ein umfassendes Angebot an professionellen Dienstleistungen, vom Netzdesign bis hin zu laufenden Schulungen und Support.

"Die Aufrüstung unseres Weitverkehrsnetzes mit der FSP 3000-Technologie von ADVA ermöglicht es uns, mit den wachsenden Anforderungen in Victoria Schritt zu halten. Unsere neue Hochleistungsinfrastruktur versetzt uns in die Lage, geschäftskritische Prozesse im Bahnbetrieb zu unterstützen. Dazu gehören sowohl innerbetriebliche Kommunikation als auch Signalisierung und Videoüberwachung. Dank der zusätzlich verfügbaren Kapazität im neuen Netz können wir darüber hinaus auch anderen Kommunikationsdienstleistern Bandbreitendienste in höchster Qualität anbieten", so Andrew Peel, Group Manager Commercial, Telecommunications Group, VicTrack. "Wir sind auch von der inhärenten Skalierbarkeit der Plattform begeistert. Mit einer Lösung, die auf Datenraten von 600Gbit/s erweitert werden kann, können wir neue Netztechnologien nutzen, sobald sie verfügbar sind, und unsere Dienste entsprechend der Nachfrage ausbauen. Unsere Kunden und Stakeholder werden noch viele Jahre lang von den Vorteilen dieses zukunftssicheren optischen Netzes profitieren."

Das TGSN von VicTrack basiert auf der ADVA FSP 3000 und besteht im ersten Ausbauschritt aus einer vermaschten Architektur mit 45 Knoten, die sich über das gesamte Stadtgebiet und die Region Victoria erstreckt. Mit einer Kapazität von 96 Wellenlängen unterstützt die neue Infrastruktur flexible Dienste mit Datenraten von 10Gbit/s und 100Gbit/s sowie frei wählbare Verbindungen zwischen allen Knoten und gewährleistet so eine nahtlose, einfache und sichere Kommunikation. Die ADVA FSP 3000 wurde für Skalierung und Bandbreitenoptimierung entwickelt und stellt sicher, dass die neue TGSN-Infrastruktur von VicTrack die strengen Anforderungen bezüglich Platz- und Strombedarf erfüllt. VicTrack setzt außerdem die Service-Management-Lösung Ensemble Controller von ADVA ein. Mit ihrer intuitiven, webbasierten Benutzeroberfläche bietet sie eine einfache Steuerung der optischen Übertragungswege und kann zu einem automatisierten Netzmanagement erweitert werden.

"Mit den Leistungsmerkmalen und der Offenheit unserer FSP 3000-Lösung kann VicTrack sicher sein, dass es über viele Jahre hinweg ein hocheffizientes Netz zur sicheren Datenübertragung haben wird, das für neue Herausforderungen und Technologien jederzeit bereit ist. Das neue TGSN-Netz wird Bahnbetreibern, Regierungsbehörden und Unternehmen im gesamten Bundesstaat Victoria wichtige Möglichkeiten bieten. Seine Geschwindigkeit, Flexibilität und erhöhten Zuverlässigkeit ermöglichen Steigerungen der Effizienz und die Nutzung neuester Innovationen", kommentierte Erik Lindberg, VP, Sales, APAC, ADVA. "Während des gesamten Projektes haben wir das Team von VicTrack eng unterstützt. Danke unserer professionellen Dienstleistungen wird gewährleistet, dass den Nutzern der neuen Infrastruktur eine gleichbleibend exzellente Qualität der Dienste auch bei hoher Auslastung zur Verfügung stehen."

Innovation und der Ansporn, unsere Kunden erfolgreich zu machen, bilden das Fundament von ADVA. Unsere Technologie liefert die Grundlage für eine digitale Zukunft und macht Kommunikationsnetze auf der ganzen Welt leistungsfähiger. Wir entwickeln fortschrittliche Hardware- und Software-Lösungen, die richtungsweisend für die Branche sind und neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen. Unsere offene Übertragungstechnik ermöglicht unseren Kunden, die für die heutige Gesellschaft lebenswichtigen Cloud- und Mobilfunkdienste bereitzustellen und neue, innovative Dienste zu schaffen. Gemeinsam bauen wir eine vernetzte und nachhaltige Zukunft. Weiterführende Informationen über unsere Produkte und unser Team finden Sie unter www.adva.com.

