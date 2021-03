Hannover (www.anleihencheck.de) - Die EU hat im Rahmen von SURE seit Herbst bereits EUR 53,5 Mrd. aufgenommen, so Dr. Norman Rudschuck, CIIA bei NORD/LB.Dies entspreche 53,5% geplanten Programmvolumens. Die Orderbücher hätten sich dabei auf EUR 654 Mrd. summiert und seien somit 12,2fach überzeichnet gewesen. Nun liege ein weiteres RfP vor, bis dato sei es zu keiner Mandatierung eines Konsortiums gekommen. Die EU ist unserer Meinung nach in einer komfortablen Situation, da auch eine niedrigere Überzeichnung als zehnfach noch ein voller Erfolg ist und sie zudem allein vom Volumen her das Marktgeschehen bestimmt, so die Analysten der NORD/LB. ...

