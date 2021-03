Hoch erfahrene Führungsperson mit über Jahrzehnte aufgebauten Fachkenntnissen im Verbrauchsgütersektor stärkt den expandierenden Anbieter von Produkten im Umfeld Gesundheit und Wellness, Getränken und natürlichen Erzeugnissen

VANCOUVER, BC (Kanada), 4. März 2021. https://www.bevcanna.com/ (CSE:BEV, Q:BVNNF, FSE:7BC) ("BevCanna" oder "Unternehmen"), ein diversifizierter Anbieter von Produkten im Umfeld Gesundheit und Wellness, Getränken und natürlichen Erzeugnissen, freut sich, bekannt geben zu können, dass Melise Panetta, eine erfahrene Führungskraft im Verbrauchsgütersektor, als President des expandierenden Unternehmens berufen wurde.

Frau Panetta ist eine Führungskraft mit umfangreicher Erfahrung im Verkauf, Marketing und Handel im Verbrauchsgütersektor, die bei globalen Unternehmen wie General Mills (NYSE:GIS), PepsiCo (Nasdaq:PEP) und SC Johnson in leitenden und geschäftsführenden Positionen tätig gewesen ist. Frau Panetta ist mit ihren umfassenden Erfahrungen sowohl im Verbrauchsgüter- als auch im Cannabissektor hervorragend aufgestellt, um BevCanna bei der Entwicklung zu einem voll diversifizierten Unternehmen im Umfeld Gesundheit und Wellness, Getränke und Naturprodukte zu führen.

"Melise trat dem Team im Herbst bei, um unsere internationale Geschäftsstrategie aufzubauen, und sie ist jetzt die perfekte Wahl, um unsere Transformation in ein diversifiziertes Getränke- und Naturprodukteunternehmen mit globalem Fokus zu leiten", sagte Marcello Leone, Gründer und CEO von BevCanna. "Wir haben bereits von ihrem beträchtlichen Know-how profitiert, um unsere strategische Planung für das neu fusionierte Unternehmen zu beschleunigen, und wir werden ihre Führung jetzt weiterhin optimal nutzen, da sie die Rolle als President übernimmt."

"Es ist für mich ungemein spannend, während dieser Zeit des intensiven Wachstums mit BevCanna zu arbeiten, und ich freue mich darauf, diese Führungsrolle jetzt zu übernehmen, wo unser Fokus sowohl im Inland als auch global auf Expansion liegt", kommentierte Frau Panetta. "Mit der kürzlich erfolgten Übernahme der Naturo Group, der weiteren Expansion unserer Plattform Pure Therapy und der jüngst bekannt gegebenen Genehmigung unserer Standard-Verarbeitungslizenz von Health Canada ist BevCanna hervorragend aufgestellt, um in den rapide wachsenden Cannabis- und Wellness-Sektoren eine Führungsposition einzunehmen."

"Wir haben bereits eine Reihe klar definierter Wachstumsinitiativen eingeleitet", so Frau Panetta weiter. "Im Cannabis-Sektor liegt unser Fokus auf der Lancierung des Marktführers Keef Brands sowie auf der Entwicklung eines robusten White-Label-Kundenstamms für unser neu lizenziertes Werk. Im Wellness-Sektor bauen wir weiterhin unsere White-Label-Kunden für Verbrauchsgüter der Naturo Group aus und fördern so das Wachstum der TRACE-Marke sowohl im Inland als auch international. Darüber hinaus expandieren wir weiterhin unsere beliebte Plattform Pure Therapy. BevCanna befindet sich wahrhaftig in einer transformativen Phase."

Frau Panetta tritt in der Rolle des President die Nachfolge von Martino Ciambrelli an. Herr Ciambrelli wird durch seine Mitgliedschaft im Vorstand sowie seine Position als Senior Person in Charge für BevCannas Standard-Verarbeitungslizenz von Health Canada weiterhin an der Führung des Unternehmens beteiligt sein. Herr Ciambrellis weitere Mitarbeit in Strategie-, Vertriebs- und allgemeinen Initiativen des Unternehmens wird die reibungslose Übergabe an Frau Panetta sicherstellen.

Über Melise Panetta

Melise Panetta ist eine erfahrene Führungskraft im Marketing und Vertrieb, die mit großem Erfolg außergewöhnliche Ergebnisse erzielt und äußerst effektive Teams leitet. Melise hat sich ihr Know-how im Laufe einer fast 20jährigen Führungstätigkeit bei großen multinationalen Unternehmen erarbeitet, wo sie global renommierte Marken, Innovationsstrategien, Kommerzialisierungsaktivitäten und Kundenentwicklung geleitet hat.

Vor Melises Tätigkeit für BevCanna hatte sie zunehmend verantwortungsvolle Führungspositionen bei General Mills, PepsiCo und SC Johnson sowie im Umfeld Cannabis inne, unter anderem als Chief Commercial Officer und Vice President of Sales and Marketing. Sie hat durch ihr innovatives Denken neue Wege eröffnet, um bei Verbrauchern und Kunden Barrieren abzubauen. Ob beim Relaunch von Tostitos in Kanada, beim Management von über 100 SKUs in einer Innovationspipeline für PepsiCo oder bei der Förderung von SC Johnsons Beziehung zu wichtigen Einzelhandelskunden - Melise ist dafür bekannt, dass sie einzigartige Strategien verfolgt, um Ergebnisse zu erzielen.

Melise verfügt über einen Bachelor-Abschluss mit Honours in Naturwissenschaften von der University of Western Ontario und einen MBA von der York University. Zu ihren vielen Business-Auszeichnungen und Anerkennungen zählen eine Reihe von Preisen für die besten Neuprodukte sowie der Shopper-Innovation-Award des Strategy Magazine.

Über BevCanna Enterprises Inc.

BevCanna Enterprises Inc. (CSE: BEV, Q: BVNNF, FWB: 7BC) ist ein diversifizierter Produzent von Gesundheits- und Wellness-Getränken sowie von Naturprodukten. BevCanna entwickelt und produziert eine Reihe von pflanzenbasierten und Cannabinoid-haltigen Getränken und Nahrungsergänzungen sowohl für Eigenmarken als auch für White-Label-Kunden.

Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von renommierten Marken, die Konsumenten auf internationaler Ebene ansprechen, demonstriert das Team eine beispiellose Expertise in den Kategorien Nahrungsergänzungsmittel und mit Cannabis infundierte Getränke. BevCanna, das seinen Sitz in British Columbia, Kanada, hat, ist Eigentümer einer unberührten alkalischen Quellwasserschicht und einer erstklassigen Produktionsanlage mit einer Fläche von 40.000 Quadratfuß und mit HACCP-Zertifizierung, die derzeit eine Abfüllkapazität von bis zu 210 Millionen Flaschen jährlich aufweist. Das umfangreiche Vertriebsnetz von BevCanna umfasst mehr als 3.000 Einzelhandelsverkaufsstellen über seine marktführende Marke TRACE, seine E-Commerce-Plattform Pure Therapy für natürliche Gesundheits- und Wellness-Produkte, sein vollständig lizenziertes kanadisches Cannabis-Produktions- und Vertriebsnetz und eine Partnerschaft mit dem US-amerikanischen Cannabis-Getränkeunternehmen Nummer 1, Keef Brands.

Für das Board of Directors:

John Campbell, Chief Financial Officer & Chief Strategy Officer

Director, BevCanna Enterprises Inc.

Ansprechpartner für Medien und Interviews:

Wynn Theriault, Thirty Dash Communications Inc.

416-710-3370

wynn@thirtydash.ca

Ansprechpartner für Anleger:

Bryce Allen, BevCanna Enterprises Inc.

778-766-3744

bryce@bevcanna.com

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder voraussieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen über: die umfassende Erfahrung der neuen Präsidentin sowohl im CPG- als auch im Cannabis-Sektor die sie befähigt, BevCanna in seiner Entwicklung zu einem vollständig diversifizierten Unternehmen für Gesundheits- und Wellness-Getränke und Naturprodukte zu führen; dass BevCanna gut positioniert ist, um eine führende Position im schnell wachsenden Cannabis- und Wellness-Sektor aufzubauen; und andere Aussagen über die Geschäftspläne des Unternehmens. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrundeliegenden Annahmen angemessen sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen und dementsprechend sollte man sich aufgrund der ihnen innewohnenden Ungewissheit nicht auf solche Aussagen verlassen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den gegenwärtigen Erwartungen abweichen, gehören unter anderem: allgemeine Marktbedingungen, Änderungen der Verbraucherpräferenzen und die Volatilität der Rohstoffpreise sowie andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle der Parteien liegen. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

