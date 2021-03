ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Just Eat Takeaway.com von 9700 auf 9800 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die 2021 geplanten Investitionen des Essenslieferdienstes machten eine Trendumkehr bei Marktanteilsverlusten wahrscheinlicher, schrieb Analyst Sreedhar Mahamkali in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dazu gebe es positive Signale von den Aktivitäten in Deutschland und den Niederlanden. Die Aktie scheine unterbewertet./gl/ag



ISIN: NL0012015705

