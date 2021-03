Safenwil (ots) - Der Toyota Yaris, das aktuell beliebteste Auto der Schweiz, ist ab sofort mit einer Preisreduktion von CHF 2'400 in der Basisversion Hybrid erhältlich.Als perfektes Stadtauto verbindet der dynamische Toyota Yaris neueste Hybridtechnik mit einem Design, das immer Startbereitschaft signalisiert. Der Yaris zählt zudem mit seinem Toyota Safety Sense (TSS) System zu den sichersten Kompaktfahrzeugen weltweit.Den 1,5l Hybrid mit stufenlosem Automatik Getriebe ist neu ab CHF 21'500 beim Händler verfügbar.In der Basisversion Active ist der Yaris als 1.0l Benziner mit manuellem Schaltgetriebe bereits ab CHF 17'900 erhältlich.Der Toyota Corolla, weltweit meistverkauftes Fahrzeug 2020, ist seit Anfang März ebenfalls mit einer Preisreduktion von CHF 3'600 in der Basisversion Hybrid und CHF 2'800 in der Basisversion Benziner erhältlich.Die Modellikone überzeugt seit der Neulancierung 2019 mit einem stilsicheren Auftritt in Kombination mit effizienter Leistung durch neuste Hybridtechnik. Die neue TNGA Architektur sorgt für einen niedrigen Schwerpunkt und verleiht dem Corolla herausragende Fahrdynamik und hohe Sicherheit. Die Modellpalette wird ergänzt durch den Corolla Touring Sport und der GR Sport Version, welche optisch am Rennsport-engagement von TOYOTA GAZOO RACING orientiert ist.Die Basisversion "Active" ist als 1.2l Turbo-Benziner mit manuellem Schaltgetriebe neu bereits ab CHF 23'100 erhältlich.Mit dem 1,8l VVT-i Hybridantrieb und stufenlosem Automatik Getriebe ist das Fahrzeug mit Basisausstattung neu ab CHF 27'700 zu erwerben.Toyota setzt mit diesem attraktiven Angebot mit seinen erfolgreichen Modellen Yaris und Corolla ein kompetitives Zeichen im Markt und bietet seinen Kunden hervorragende Qualität und beste Zuverlässigkeit zu einem unschlagbaren Preis.Der Toyota Yaris und der Toyota Corolla sind ab 1. März 2021 zu den genannten Konditionen bei allen offiziellen Toyota Händlern verfügbar.Ihr Ansprechpartner bei Rückfragen:Björn Müller, Presse, Telefon: +41 62 788 86 31, E-Mail: bjoern.mueller@toyota.chOriginal-Content von: Toyota AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100006708/100866319