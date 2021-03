DJ PTA-News: NWN Nebenwerte Nachrichten AG: Fortec Elektronik AG - Euro 100 Mio. Umsatz jetzt erst 2022/23

Haar (pta011/04.03.2021/09:30) - 04.03.2021 - Über die solide Entwicklung der Fortec Elektronik AG, die wir seit unserem Gründungsjahr 1993 journalistisch begleiten, im herausfordernden Geschäftsjahr 2019/20 (30.06.) hatten wir bereits im NJ 12/20 bei einem Kurs von Euro 17.50 berichtet. Im H1 2020/21 setzte sich der grundsätzlich positive Trend in einem weiterhin von der Corona-Pandemie geprägten Umfeld fort.

An den mittel- und längerfristig positiven Aussichten hat sich nichts geändert. Unverändert steht das Ziel, den Umsatz auf Euro 100 Mio. auszuweiten. Lediglich der zeitliche Rahmen wurde um ein Jahr auf das Geschäftsjahr 2022/23 verschoben. Erreicht werden soll dieses Umsatzniveau aus einem Mix von organischem und anorganischem Wachstum. Mittel für Zukäufe stehen ausreichend zur Verfügung, zudem könnte der Finanzrahmen problemlos ausgeweitet werden. Bisher hat sich aber noch kein geeigneter Übernahmekandidat gefunden. Offenbar sind die Preiserwartungen potenzieller Verkäufer trotz der Krise immer noch sehr hoch. Ungeachtet dessen gehört die Fortec Elektronik AG ohne Zweifel zu den Hidden Champions der deutschen Nebenwerte-Szene, aber auch zu den Stillen im Lande. Wer sich jedoch unspektakuläre Solidität sowie regelmäßig attraktive Dividenden wünscht, war und bleibt hier gut aufgehoben.

Das 1984 gegründete Unternehmen zahlt regelmäßig Dividenden, die in Abständen erhöht, aber nie gekürzt wurden. Auch wurden in jedem Geschäftsjahr schwarze Zahlen geschrieben. Aus dem einstigen Händler ist längst ein Systemanbieter für Komponenten und Produkte aus den Bereichen Datenvisualisierung und Stromversorgung geworden. Die Kunden stammen überwiegend aus Branchen wie Industrieautomation, Messtechnik, elektronische Informationsmedien oder sind Ausrüster für die Bahn- und Sicherheitstechnik.

Der ausführliche Bericht über die Fortec Elektronik AG mit dem Vorstandsinterview wird in der März-Ausgabe des Nebenwerte-Journal veröffentlicht: www.nebenwerte-journal.de. Der Abdruck ist unter Angabe der Quelle frei. Die Zahlen in Klammern geben die jeweiligen Vergleichswerte des Vorjahreszeitraums an.

Über das Nebenwerte-Journal Das Nebenwerte-Journal richtet sich an eigenständig agierende Anleger. Jeder Artikel enthält zum Schluss ein Fazit mit einer Einschätzung, die positiv, negativ oder neutral ausfällt. Das Fazit gleicht einer grundlegenden Bewertung. Das Nebenwerte-Journal verzichtet bewusst auf die typischen Charakteristika eines Tipp-Dienstes, wie zum Beispiel konkrete Kauf- oder Verkaufsempfehlungen unter Angabe von Kurszielen. Kurzfristige Tradinggeschäfte auf der Grundlage von markttechnischen Faktoren werden deswegen nicht berücksichtigt, wobei charttechnische Faktoren bei der Beurteilung der Chance einer Aktie eine Rolle spielen können.

