Die Aktienmärkte an der Wall Street gerieten gestern unter starken Druck, vor allem der Nasdaq (nun negativ seit Jahresbeginn). Asiens Aktienmäkte ebenfalls schwach (in China der Tech-Index Chinext mit -5%). Heute nun muß Jerome Powell eingreifen, weil die Dinge am amerikanischen Repo-Markt eskalieren ...

