BEIIJING (IT-Times) - Der chinesische Technologiekonzern Build Your Dreams (BYD) hat bekannt gegeben, eine Order für Elektrobusse von der Deutschen Bahn erhalten zu haben. Die BYD Co. Ltd. soll demnach Elektrobusse mit einer Länge von 12 Metern für die Deutsche Bahn liefern. Es ist der erste Auftrag...

Den vollständigen Artikel lesen ...