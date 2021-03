Wien (www.anleihencheck.de) - Seit einigen Monaten sind viele Teilsegmente des globalen Anleihenmarktes von steigenden Renditen geprägt, so Ingrid Szeiler, CIO der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.Am stärksten sei diese Entwicklung in den USA, Kanada und Australien (bei Staatsanleihen) gewesen, während die Renditen von Unternehmensanleihen weniger stark angestiegen seien. Für Anlegerinnen und Anleger bedeute dies zunächst zwar Kursverluste, in weiterer Folge jedoch verbesserte Ertragsaussichten für die Zukunft. Vor dem Hintergrund einer erwarteten Konjunkturerholung sei ein Renditeanstieg nicht überraschend. Dass höhere Renditen auch Auswirkungen auf andere Marktsegmente hätten, ebenso wenig. So seien die Aktien defensiver Unternehmen mit stabilem Wachstum in einem solchen Umfeld nicht begünstigt, während zyklische Aktientitel zu den Favoriten gehören würden. Die Beobachtungen der letzten Wochen würden diese Erwartungen bestätigen. ...

