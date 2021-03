Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am Markt für Staatsanleihen ist es im Anschluss an eine vorübergehende Erholung zu erneuten Kursrückgängen gekommen, so die Analysten der Helaba.Dafür seien Meldungen verantwortlich, wonach die EZB möglicherweise nicht mit größeren Schritten gegen den Renditeanstieg vorgehen wolle. Vielmehr könnten verbale Interventionen und die Flexibilität des Anleihekaufprogramms ausreichen. Vor allem längere Laufzeiten seien unter Druck geraten und der Renditespread zwischen 30- und 10-jährigen Bundesanleihen habe sich ausgeweitet. Im Gegensatz dazu hätten sich die Peripherpiespreads nur wenig bewegt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...