Mercedes-Benz investiert einen zweistelligen Millionenbetrag in die Transformation seines Berliner Werks in Marienfelde. Während dort die konventionelle Motoren- und Komponentenproduktion schrittweise ausläuft, plant Mercedes vor Ort ein Kompetenzzentrum für Digitalisierung und die Fertigung von E-Komponenten. Zunächst zum neuen Fokus auf Teile für E-Autos: Noch in diesem Jahr soll in Berlin-Marienfelde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...