Der Swiss Market Index bleibt auf längere Sicht positiv einzuschätzen, doch die Konsolidierung auf der untergeordneten Zeitebene will nicht enden. Wie erwartet kommt es beim SMI unterhalb der 10.900er-Marke zu einer erneuten Atempause, die auch nicht am Monatsdurchschnittspreis (blau) stoppt. Damit rückt das Areal von 10.450 / 10.500 bis etwa 10.600 als nächste kurzfristige Haltezone wieder in den ...

