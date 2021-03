Erfurt (ots) - Die Maus wird 50 - das wird auch bei KiKA groß gefeiert. Das Herzstück des KiKA-Programmschwerpunktes bildete eine Mitmach-Aktion im Vorfeld, bei der Kinder das Jubiläum aktiv mitgestalten konnten. Die populärsten Geschichten werden in der Geburtstagssendung "Deine Sendung mitdermaus" am 7. März gezeigt. Danach ist das Maus-Angebot im KiKA-Player barrierefrei abrufbar."Seit 50 Jahren lachen und erfahren Kinder Sachen bei 'Die Sendung mit der Maus'. Inzwischen vermittelt das Format auf allen Plattformen unterhaltsam Wissen, ist von Kindern geliebt, von Eltern und Pädagog*innen hochgeschätzt und seit Sendestart ein wichtiges Element bei KiKA", so KiKA-Programmgeschäftsführerin Dr. Astrid Plenk. "Gemeinsam mit der Maus und dem Elefanten blicken wir in die Zukunft und gratulieren von Herzen.""Maus"-Sonderprogrammierung bei KiKASeit dieser Woche stimmt ein besonderes Angebot auf das Jubiläum ein. Täglich ist zur Mittagszeit um 12:25 Uhr eine Folge "Die Sendung mit der Maus" (WDR) im KiKA-Programm zu finden. Der Vorabend ab 17:40 Uhr stimmt mit einem "Maus-Spezial: Auslandsmaus" und "Elefantastisch" (beide WDR) auf den Geburtstag ein.Geburtstagssendung am 7. März um 11:30 Uhr bei KiKA"Die Geburtstagsendung mit der Maus - Hallo Zukunft" (WDR) am 7. März um 11:30 Uhr bei KiKA (Das Erste um 9:00 Uhr) blickt nach vorne. Das Maus-Team möchte herausfinden, was es in den kommenden 50 Jahren mit der Maus zu erleben gibt. Gute Ideen für zukünftige Sachgeschichten-Themen haben die Kinder im Vorfeld an das Maus-Team geschickt. Einige davon werden in der Sendung zu sehen sein. Verantwortlicher Redakteur beim WDR ist Joachim Lachmuth."Deine Sendung mitdermaus" am 7. März um 14:00 Uhr bei KiKAFür "Deine Sendung mitdermaus" (WDR) am 7. März um 14:00 Uhr bei KiKA konnte das Publikum auf kika.de aus 50 Maus-Filmen abstimmen. Aus den zur Wahl stehenden Wunschfilmen werden dann 16 Lach- und Sachgeschichten in einer einstündigen Show angespielt und besprochen. Neben den jungen "Maus"-Fans kommentieren auch Prominente, bekannt aus dem KiKA-Programm, die Filme. Clarissa Corrêa da Silva und Ralph Caspers führen durch die Sendung. Verantwortlicher Redakteur beim WDR ist Nils Wohlfahrt."Deine Geburtstagstorte für die Maus"Online waren Kinder aufgerufen, eine Geburtstagstorte für die Maus zu zeichnen, zu malen oder zu basteln. Einige ausgeloste Einsendungen werden in "Deine Sendung mitdermaus" zu sehen sein und ab der Ausstrahlung auch auf kika.de in einer Bildergalerie präsentiert - zusammen mit den ausgewählten 16 Lach- und Sachgeschichten. Bis dahin sind Zusatzvideos wie "Eure Geburtstagsgrüße an die Maus" oder "Wer kommt alles zum MausGeburtstag?" abrufbar.Weitere Informationen finden Sie jederzeit aktuell auf kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/4854576