DDV zum sechsten Mal bester Derivate-Verband in EuropaDer Deutsche Derivate Verband (DDV) erhielt gestern Abend die Auszeichnung "Best Trade Association" von Structured Retail Products (SRP) in der Kategorie Verbandsarbeit. Zwölf Verbände aus ganz Europa waren nominiert. An der Entscheidung waren mehr als 600 institutionelle Investoren und Unternehmen der europäischen Finanzbranche wie Banken, Börsen, ...

