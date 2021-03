Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag im Frühhandel mit Kursabschlägen präsentiert. Der ATX gab bis 9.55 Uhr um 0,77 Prozent auf 3.070,10 Punkte nach. Auch an den europäischen Leitbörsen gibt es nach klar negativen Überseevorgaben von der Wall Street und aus Asien Kursverluste zu beobachten. Belastend gelten international weiterhin die ansteigenden Zinsen vor allem am US-Anleihenmarkt. Am heimischen ...

