IDEMIA gibt die Unterzeichnung eines Vertrags zur Beteiligung an dem Piloten des Document Checking Service (DCS) der britischen Regierung bekannt

Der Pilot wird es Dienstanbietern ermöglichen, von Sofort-Passüberprüfungen zu profitieren, indem er einen digitalen "Vertrauensanker" liefert

IDEMIA wird diese neue Fähigkeit in seine IDway-Lösung integrieren, welche für seine Strategie nützlich ist und biometrische Gesichtserkennungs- und Dokumentenauthentifizierungstechnologien transformiert

Entsprechend den Standards der britischen Regierung wird der DCS einen starken neuen Weg zur sicheren und benutzerfreundlichen Verifizierung der Identität von britischen PassträgerInnen darstellen. Er wird dazu beitragen, Betrügereien zu verhindern, Überprüfungen beschleunigen und es Personen ermöglichen, ihre Identität für Transaktionen sowohl in Person als auch online zu belegen.

Der DCS war bislang nur zur Verwendung bei Regierungstransaktionen verfügbar. Jetzt kann er hingegen von an dem Piloten teilnehmenden Firmen des Privatsektors eingesetzt werden, um Passinformationen, die von britischen BürgerInnen angegeben werden, mit Daten im Besitz der Regierung abzugleichen.

Mit Zustimmung der BürgerInnen werden Dienstanbieter die IDway-Lösung von IDEMIA nutzen, um umgehend zu prüfen, ob Passangaben von Personen mit den Informationen der Passstellendatenbank der britischen Regierung übereinstimmen. Der DCS wird daraufhin mit ja oder nein antworten, um zu bestätigen, ob die Passangaben gültig sind oder nicht. Private Daten von Personen sind dabei zu jeder Zeit geschützt.

Matt Warman,Digital Infrastructure Secretary der britischen Regierung, sagte: "Großbritannien hat eine blühende digitale Wirtschaft und wir setzten uns dafür ein, es für Personen einfacher zu machen, ihre Identität online zu belegen, ohne dabei ihre persönlichen Informationen zu kompromittieren, und es für Unternehmen zu erleichtern, Überprüfungen auf sichere Weise durchzuführen. Dieser Pilot ist ein bedeutender Schritt nach vorne bei unserer Arbeit und wir helfen dabei, den Zugriff auf Finanzdienste zu beschleunigen und sicherzustellen, dass mehr Personen von dem enormen Potential der Technologie profitieren können."

"IDEMIA ist stolz, zu diesem wichtigen Piloten der britischen Regierung beizutragen. Digital Identity wird im Zentrum der nationalen wirtschaftlichen Entwicklung stehen. IDEMIA investiert seit Anbeginn in das digitale Identitätsökosystem Großbritanniens und schätzt die langfristige Beziehung mit der britischen Regierung. Dieses Pilotprojekt ist ein großer Schritt für eine erhöhte Vertrauenswürdigkeit digitaler Identitäten auf dem Markt. Es wird den BürgerInnen ermöglichen, Transaktionen vorzunehmen, die so sicher und reibungslos wie möglich sind", sagte Philippe Barreau, Executive Vice President für die Public Security Identity Business Unit bei IDEMIA.

Über IDEMIA

IDEMIA, der weltweit führende Anbieter im Bereich "Augmented Identity?, stellt eine vertrauenswürdige Umgebung bereit, in der Bürger und Verbraucher gleichermaßen in der Lage sind, ihre täglichen Aktivitäten (wie z. B. Bezahlen, Vernetzen und Reisen) sowohl in der physischen als auch in der digitalisierten Welt auszuführen.

Die Sicherung unserer Identität ist in der Welt, in der wir heute leben, von allergrößter Bedeutung. Mit unserem entschiedenen Eintreten für "Augmented Identity?, eine Identität, die für Privatsphäre und Vertrauen sorgt und sichere, authentifizierte und verifizierbare Transaktionen gewährleistet, definieren wir die Art und Weise neu, wie wir eines der wichtigsten Güter unsere Identität für Personen oder Objekte begreifen, herstellen, nutzen und schützen, und zwar immer und überall dort, wo es um Sicherheit geht. Wir stellen "Augmented Identity? für internationale Kunden aus den Sektoren Finanzen, Telekommunikation, Identitätsdienste, öffentliche Sicherheit und IoT bereit. Mit nahezu 15.000 Mitarbeitern weltweit bedient IDEMIA Kunden in 180 Ländern.

