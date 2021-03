Während die Raketen bei den vergangenen Tests vor der Landung explodierten, schaffte der neue Prototyp diese - und ging erst danach in die Luft. Die Ingenieure sind dennoch zufrieden. Nach Rückschlägen bei vorherigen Testflügen von Elon Musks Raumfahrtgesellschaft SpaceX hat es auch SN-10 nicht bis ganz zum ende geschafft und ist in Flammen aufgegangen. Der Start hingegen war ein Erfolg, zwei andere Fakten waren den Ingenieuren zudem noch wichtiger. Wiedereintritt in die Erdatmosphäre erfolgreich Die Rakete ist im Gegensatz zu den herkömmlichen Modellen für einen ...

