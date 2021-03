BMW-Calls mit 100%-Chance bei Kursanstieg auf 80 Euro

Die Aktien der Automobilhersteller Volkswagen und Daimler zählten in den vergangenen Tagen wegen durchwegs positiver Zahlen und erfreulicher Zukunftsperspektiven zu den stärksten Gewinnern im DAX. Obwohl die Geschäftsergebnisse von BMW erst in Mitte März veröffentlicht werden, schloss sich auch die BMW-Aktie (ISIN: DE0005190003) dem positiven Trend der Automobilwerte an und nähert sich nun bereits dem 12-Monatshoch vom 25. November 2020 bei 77,31 Euro an.

Da auch BMW die Auswirkungen der Pandemie gut gemeistert hat und vor allem die Produktion elektrisch betriebener Fahrzeuge auf Hochdruck läuft, bekräftigten die Experten von Warburg Research mit einem Kursziel von 85 Euro ihre Kaufempfehlung für die BMW-Aktie. Kann die Aktie ihre Aufwärtsbewegung in den nächsten Wochen zumindest auf 80 Euro fortsetzen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 76 Euro

Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die BMW-Aktie mit Basispreis bei 76 Euro, Bewertungstag 18.6.21, BV 0,1, ISIN: DE000MA4GLT9, wurde beim Aktienkurs von 75,88 Euro mit 0,42 - 0,43 Euro gehandelt.

Kann die BMW-Aktie in spätestens einem Monat zumindest auf 80 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,60 Euro (+40 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 72,17 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die BMW-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 72,17 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DV09WV6, wurde beim Aktienkurs von 75,88 Euro mit 0,38 - 0,39 Euro taxiert.

Gelingt der BMW-Aktie ein Kursanstieg auf 80 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,78 Euro (+100 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 69,528 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die BMW-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 69,528 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UE7L3N1, wurde beim Aktienkurs von 75,88 Euro mit 0,66 - 0,67 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der BMW-Aktie auf 80 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,04 Euro (+55 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von BMW-Aktien oder von Hebelprodukten auf BMW-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de