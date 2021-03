Frankfurt/Main (ots) - Die girocard gehört zu den sichersten und bequemsten Zahlungsmitteln in Deutschland. Kommt die Karte abhanden, ist eine sofortige Sperrung Pflicht. Zwar kommen ab dem Zeitpunkt der Sperrung Banken und Sparkassen in der Regel in vollem Umfang für mögliche finanzielle Schäden auf, doch Vorsicht: Wer grob fahrlässig handelt, läuft Gefahr, selbst auf dem Schaden sitzen zu bleiben. Beispielsweise wenn die Geheimzahl zusammen mit der girocard als getarnte "Telefonnummer" im Geldbeutel aufbewahrt wird. Diebe durchschauen solche Merkhilfen. Sie probieren verschiedene Zahlenkombinationen aus und können die PIN oftmals entschlüsseln. Mit Karte und Geheimzahl haben sie dann Zugang zum Konto, zumindest bis zur Kartensperre durch den Karteninhaber. Damit es erst gar nicht so weit kommt, sollten Bank- und Sparkassenkunden im Umgang mit Zahlungskarte und PIN immer achtsam sein und vor allem ihre Geheimzahl auswendig lernen. Hilfreiche Tipps zum leichteren Merken der PIN gibt es auf www.pin-im-sinn.de.Pressekontakt:EURO Kartensysteme GmbHMargit SchneiderTel.: 069/979454558E-Mail: margit.schneider@eurokartensysteme.deAgentur Schwarz & Sprenger GmbHAnja SchneiderTel.: 089/21537887-0E-Mail: anja.schneider@schwarz-sprenger.deOriginal-Content von: EURO Kartensysteme GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/38715/4854703