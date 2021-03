In der letzten Woche kam es an den internationalen Aktienmärkten zu einer von uns schon seit Längerem erwarteten Korrekturverschärfung, in deren Verlauf der MSCI WORLD (Euro)-Index kräftig um - 2,9 % einbüßte.Auch wenn die Aktienbörsen zum vorgestrigen Wochenauftakt am 01.03. sehr freundlich tendierten, bleiben wir nach den anschließend bis heute erneut schwächeren Handelstagen weiterhin gänzlich bei unserer Überzeugung, dass in Abhängigkeit vom Ausmaß weiterer Heraufstufungen der Unternehmensgewinnschätzungen durch die Analysten dem MSCI World (Euro)-Index kurzfristig dennoch eine Korrekturfortsetzung um ca. - 5 % bis schlechtesten Falls - 12 % bevorstehen dürfte.

