DJ EANS-News: Lenzing AG / Lenzing übernimmt Managementkontrolle der Hygiene Austria

=------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Aufarbeitung der letzten Wochen oberste Priorität Fusion/Übernahme/Beteiligung Lenzing - Lenzing hat mit 03. März 2021 die Managementkontrolle der Hygiene Austria LP GmbH übernommen. Stephan Sielaff wird als zusätzlicher Geschäftsführer bestellt. Sielaff ist Vorstand Fasern & Technik bei Lenzing. Zusätzlich wird ein externes forensisches Team ab sofort beauftragt. Zwtl.: Zur Person Stephan Sielaff Stephan Sielaff, Vorstand Fasern & Technik bei Lenzing, ist diplomierter Chemieingenieur und hat von 1993 bis 2014 in diversen Management-Positionen der Unternehmen Unilever und Symrise Erfahrungen in der chemischen Industrie gesammelt. Von 2014 bis Februar 2020 war er beim Schweizer Spezialchemie- Unternehmen Archroma - einem wichtigen Zulieferer der Textil- und Papierindustrie - als Mitglied des Vorstandes (COO) für die Formierung der integrierten Operationsstruktur und die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens verantwortlich. Rückfragehinweis: Lenzing Corporate Communications c/o Vetter & Partner Johannes Vetter E-Mail: lenzing@vetterpartner.com Telefon: +43 664 88578 224 Ende der Mitteilung euro adhoc =-------------------------------------------------------------------------------

March 04, 2021 04:50 ET (09:50 GMT)