Die Macher des Brave-Browsers haben die Suchtechnologie von Cliqz eingekauft. Damit wollen sie jetzt Google Konkurrenz machen. Nachdem Hubert Burda Media unter dem Namen Cliqz erfolglos versucht hatte, eine eigene Suchmaschine gegen Google in Stellung zu bringen, geht die Technologie jetzt an Brave. Der deutsche Medienkonzern erhält dafür nach eigenen Angaben Anteile an dem Browser-Macher. Das Entwicklerteam der zwischenzeitlich in Tailcat umbenannten Suchtechnologie wird zukünftig für Brave arbeiten. Unter dem Namen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...