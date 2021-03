DJ 40 Jahre agiplan ag - Keine Spur von 80/20 - agiplan feiert 81/21

Rapperswil-Jona (pts026/04.03.2021/11:30) - Die agiplan ag mit Sitz in Rapperswil-Jona schneidert seit nunmehr 40 Jahren Unternehmen aus verschiedensten Branchen zukunftweisende und innovative Logistiklösungen auf den Leib. 1981 als Aktiengesellschaft für Industrieplanung gegründet, steht der Name agiplan im Jahre 2021 - nach weit über 1'000 erfolgreichen Projekten - mehr denn je für die professionelle Betreuung von Planungs- und Beratungsprojekten im Bereich Logistik & Supply Chain.

Das agiplan-Team entwickelt massgeschneiderte Logistiklösungen sowohl für national tätige KMU als auch für international agierende Konzerne. Kunden werden dabei von der kreativen, herstellerneutralen Planung über die Implementierung bis hin zur Inbetriebnahme der jeweiligen Lösung begleitet, Verantwortungs- und Kostenbewusstsein steht dabei immer im Vordergrund. Durch die absolut produkt- und herstellerneutrale Herangehensweise stellt agiplan dabei sicher, dass keine vorgefertigten Lösungen, sondern ausschliesslich die spezifischen Kundenanforderungen als Massstab für ein jeweils "perfektes" Logistik-Konzept gelten.

Dem Inhaber und Geschäftsführer Kurt Ellenberger, welcher das Unternehmen seit einem Management-Buyout (MBO) vor rund 18 Jahren führt, steht Arno Draxler seit mittlerweile mehr als vier Jahren in der Funktion als stellvertretender Geschäftsführer zur Seite. Das heutige Team verfügt in Summe über nahezu 100 Jahre Erfahrung im Bereich Optimierung und Realisierung von unterschiedlichsten Logistikprojekten, welche bei einer Vielzahl namhafter Unternehmen, mehrheitlich in Europa, aber auch in Nordamerika und Südkorea durchgeführt wurden. Und neben dieser einzigartigen, unglaublich breiten fachlichen Erfahrung des Teams verfügt agiplan mit einer Juristin im Verwaltungsrat auch über eine ideale Gesamtstruktur für eine weiterhin erfolgreiche, langfristige Zukunft.

Weitere Informationen: Kurt Ellenberger und Arno Draxler

