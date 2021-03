Google hat mit der Ankündigung, in Zukunft auf individualisiertes Tracking bei der Werbung verzichten zu wollen, für Schlagzeilen gesorgt. Doch das kommt weder gänzlich unerwartet, noch wird der Konzern darauf verzichten, möglichst passgenau Werbung zu präsentieren. Google hat angekündigt, in Zukunft auf individuell personalisierte Werbung zu verzichten und den Kunden nicht mehr individuell zu tracken. Das ist nicht mehr und nicht weniger als ein Paradigmenwechsel in der Onlinewerbung, aber dennoch keiner, der überraschend kommt. Denn schon seit Jahren zeichnet sich ein Verzicht auf direktes Tracking ab - und damit die Suche nach Alternativen. Das hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...