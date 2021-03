Der Premium-Schokoladenhersteller Lindt & Sprüngli (ISIN: CH0010570767; WKN: 870503) hatte im vergangenen Jahr gleich mit mehreren Herausforderungen zu kämpfen. Zum einen wurde das Oster- und Weihnachtsgeschäft durch die Covid-19-Pandemie negativ beeinflusst. Ausserdem belastete die Viruswelle den Absatz in den firmeneigenen stationären Ladengeschäften an Flughäfen und Bahnhöfen. Zum anderen hatte das in Kilchberg (Kanton Zürich) ansässige Unternehmen in 2020 mit der ausgeprägten Frankenstärke zu kämpfen, da ein wesentlicher Teil der Erlöse in der Eurozone oder im US-Dollarraum erwirtschaftet wird.In den Geschäftszahlen des Jahres 2020 spiegelt sich der coronabedingte Gegenwind ebenfalls wider. So musste der zuvor überaus erfolgreiche Konzern gegenüber dem Jahr 2019 ein Umsatzminus von 10,9 % auf 4,02 Milliarden CHF hinnehmen, wobei allein die negativen Währungseffekte 4,8 % zum Rückgang beitrugen. Einen noch deutlicheren Einbruch musste Lindt & Sprüngli beim Reingewinn hinnehmen, der sich zeitgleich von 512 Millionen CHF auf 320 Millionen CHF oder um 38 % reduzierte. Belastet wurde das Ergebnis nicht nur von dem allgemein rückläufigen Geschäftsvolumen, vielmehr trugen zu dieser Entwicklung auch höhere Einkaufspreise für die Zutaten bei, wobei sich die Aufwendungen für Rohstoffe von 33,6 % auf 35,3 % des Umsatzes erhöhten.

Den vollständigen Artikel lesen ...