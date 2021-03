Bonn (ots) - Er parodiert Karl Lauterbach, Angela Merkel, Donald Trump oder Winfried Kretschmann und kommentiert in seiner Show mal süffisant lakonisch, mal zugespitzt böse aktuelle politische Ereignisse, Entscheidungen, Entwicklungen: Der Kabarettist Mathias Richling.Im vergangenen Jahr wurde er zum harten Kritiker der Corona-Maßnahmen, die nach Meinung Richlings die Existenz der Restaurant-Besitzer, der Menschen in der Kulturbranche, der Solo-Selbstständigen gefährden würden.Wie blickt er heute auf den Lockdown und die möglichen Lockerungen?In der Sendung "phoenix persönlich" äußert Mathias Richling sich im Gespräch mit Alfred Schier zum Kabarett in Pandemie-Zeiten, zu seiner Kritik am Krisenmanagement der Bundesregierung und zu der Frage, welche Politikerin/welcher Politiker ihm Respekt abnötigt.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/4854905