DJ Walmart-Tochter Flipkart prüft Börsengang - Agentur

Von Steve Goldstein

LONDON (Dow Jones)--Die indische Walmart-Tochter Flipkart denkt nach Agenturinformationen über einen Börsengang in den USA nach. Geprüft werde eine Fusion der im Onlinehandel tätigen Gesellschaft mit einer Spac (Special Purpose Acquisition Company), berichtet Bloomberg unter Berufung auf informierte Kreise. Flipkart strebe eine Bewertung von 35 Milliarden Dollar an. Walmart hatte sich 2018 für 16 Milliarden Dollar mit 77 Prozent an Flipkart beteiligt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/brb

(END) Dow Jones Newswires

March 04, 2021 06:06 ET (11:06 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.