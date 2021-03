DJ PTA-News: Opus Chartered Issuances S.A.: Über Chartered Opus emittierte Anleihe bildet Fiduciam-Portfolio an SME-Darlehen ab - Chartered Opus emittiert 30 Mio GBP Anleihe für Fiduciam Markplatz und Anleihespezialist Guy Butler

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Luxemburg, Düsseldorf, London, Frankfurt (pta030/04.03.2021/12:30) - Im Rahmen eines gemeinsamen Projekts wird es institutionellen Anlegern ermöglicht in Anleihen zu investieren, die über Chartered Opus emittiert wurden und ein auf dem Fiduciam-Markplatz angelegtes, durch Immobilien abgesichertes Portfolio an SME-Darlehen abbilden. Eine erste Anleihe wurde am 12. Februar 2021 ausgegeben, das Volumen des diversifizierten SME Darlehensportfolios liegt bei 30 Millionen britische Pfund mit einzelnen Darlehen in der Größenordnung von einer bis drei Millionen Pfund. Der Vertrieb erfolgte durch die renommierten Londoner Anleihespezialisten Guy Butler.

Das Ziel von Fiduciam war es, institutionellen Anlegern auch Anleihen anbieten zu können, die den Fiduciam-Marktplatz als Zugang zu Darlehensforderungen nutzen. Weil Chartered Investment mit der Emissionsplattform Chartered Opus über die Infrastruktur verfügt, mit der solche Anleihen strukturiert, produziert, emittiert und während des gesamten Lebenszyklus' betreut und verwaltet werden können, kooperierten die beiden Unternehmen bei diesem Projekt. Guy Butler unterstützte das Projekt und konnte den Beteiligten den Bedarf und die Wünsche der Investoren aufzeigen.

Für Fiduciam stand im Mittelpunkt, die Investorenbasis auf Anleihen zu erweitern und so die Attraktivität Ihrer Plattform für Darlehensnehmer auf Basis der weiteren Refinanzierungsmöglichkeiten zu stärken. Die Anleihe mit einem Volumen von 30 Millionen Pfund Sterling (GBP) führt so zu einer weiteren Finanzierung von SME-Darlehen in Großbritannien.

Fiduciam-Managing-Director Henrik Takkenberg dazu: "Im konkreten Fall entschied sich der Investor dazu, in dieses Darlehensportfolio mit attraktiven Renditemöglichkeiten (nach Kosten) zu investieren. Die Transaktion verlief schnell und reibungslos und in völliger Übereinstimmung mit den regulatorischen Anforderungen des Investors." Dazu Paul Curtis Hayward, Vorstandsvorsitzender bei Guy Butler: "Wir sind sehr erfreut, einen wichtigen UK-Investor über Chartered Opus auf den Fiduciam-Marktplatz gebracht zu haben und so in schwierigen Zeiten dabei geholfen zu haben, dringend nötige Finanzierungen für kleine und mittlere Unternehmen bereitzustellen".

Herausgegeben wurde die Anleihe am 12. Februar 2021. Das Interesse der Zielkunden gibt den beteiligten Unternehmen Recht. Henrik Takkenberg weiter: "Wir freuen uns sehr, nun mit Chartered Opus zu kooperieren. So können wir gemeinsam eine kosteneffiziente und innovative Lösung anbieten, die Investoren eine weitere Möglichkeit gibt, ihre Investitionen über die Fiduciam-Plattform zu platzieren."

Auch Opus-Betreiber Chartered Investment ist von der neuen Kooperation begeistert. Daniel Maier, Geschäftsführer von Chartered Investment, erklärt dazu: "In den vergangenen Monaten haben wir unser Angebot so ausgebaut, dass wir Kunden wie Fiduciam die benötigten Dienstleistungen anbieten können, um einfach Anleihen zu begeben. Damit können noch mehr Investoren diesen Kredit- oder Forderungsmarktplatz nutzen und damit dessen Attraktivität steigern. Wir sind daher äußert erfreut, mit dieser Transaktion die Zusammenarbeit mit Fiduciam zu starten und freuen uns auf weitere spannende Projekte."

Über Fiduciam GmbH: Fiduciam GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Fiduciam-Gruppe mit Sitz in London, die von institutionellen Investoren gestützt wird. Fiduciam vermittelt Darlehen nur an rechtsfähige Unternehmen, nicht an Verbraucher. Mit ihrem wettbewerbsfähigen Ansatz hilft die Fiduciam kleinen und mittelständischen Unternehmen in unterschiedlichen Branchen (z.B. Immobilien, Finanzen, Produktion, Landwirtschaft, Gastgewerbe und Gesundheitsversorgung) ihre Geschäftspläne zeitnah zu realisieren, selbst wenn eine traditionelle Bankenfinanzierung aktuell nicht möglich ist. Dank modernster Technologien sorgt Fiduciam für zugängliche, flexible und effiziente Brückenfinanzierungen - und das in ganz Europa.

Über Chartered Investment GmbH und Chartered Opus: Chartered Investment ist ein führender, unabhängiger CMaaS-Anbieter (Capital Markets as a Service), der seine mehr als 100 B2B-Kunden durch die Entwicklung von maßgeschneiderten Investment-Produkten und Index-Lösungen unterstützt. Seit 2013 hat Chartered Investment mehr als 300 Verbriefungen mit über 2,75 Milliarden US-Dollar verbriefte Vermögenswerte begleitet und ist damit führend bei der Produktion alternativer Investments. Zusätzlich hat Chartered Investment mehr als 200 Indexlösungen (Grundbausteine für Finanzprodukte wie Fonds und Zertifikate) für ihre Kunden konzipiert. Chartered Investment betreibt mit Chartered Opus eine bankunabhängige, in Luxemburg ansässige Emissionsplattform für verbriefte Investment-Produkte, die diese Produkte herstellt, strukturiert, emittiert und während des gesamten Lebenszyklus betreut und verwaltet.

Kontakte: Chartered Investment Germany GmbH: - Daniel Maier - Fürstenwall 172a, 40217 Düsseldorf Tel.: 00 49 211 / 9367 8251 E-Mail: info@chartered-investment.com https://chartered-investment.com/ https://chartered-opus.com/de/

Fiduciam GmbH: - Henrik Takkenberg - Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt am Main Tel.: 00 49 173 / 194 0983 E-Mail: kontakt@fiduciam.de https://www.fiduciam.de/

