Die Aktie von BioNTech ist im Einklang mit den anderen Impfstoff-Werten und den schwachen Technologie-Werten zuletzt deutlich unter Druck geraten. Am Mittwoch ging das Papier am US-Markt mit einem Minus von gut Prozent aus dem Handel. Noch stärker traf es die Aktie von Moderna. Diese verlor am Mittwoch mehr als zehn Prozent.Anleger nehmen derzeit Gewinne bei Werten mit, die besonders gut gelaufen sind. Fundamental gibt es derweil keine negativen News - im Gegenteil. Der Impfstoff von BioNTech hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...