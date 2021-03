Ludwigshafen (ots) - Gerade für Schwangere und junge Eltern bringt die Pandemie viele Einschränkungen mit sich. Vor-Ort-Kurse können nicht stattfinden und es gibt viele Fragen und Unsicherheiten rund um Corona. Gemeinsam mit ihrem Partner Kinderheldin bietet die BKK Pfalz ihren Versicherten nicht nur eine digitale Hebammenberatung, sondern auch verschiedene Online-Kurse rund um Schwangerschaft & Baby. Neu dabei sind die Video-Kurse zur Rückbildung nach der Entbindung sowie ein Geburtsvorbereitungskurs in englischer Sprache (birth preparation class).Die beiden neuen Kurse ergänzen die bestehenden Video-Kurse zum Stillen und zur Geburtsvorbereitung in deutscher Sprache und bestehen aus mehreren Video-Einheiten. Nach Freischaltung kann das Kursangebot rund um die Uhr genutzt werden. Zusätzlich gibt es viele Informationen zum Nachlesen, Checklisten und praktische Tipps. Und für individuelle Fragen stehen die Hebammen von Kinderheldin gerne bereit.Versicherte der BKK Pfalz können das Hebammenteam von "Kinderheldin" per Chat, Telefon und Videocall kostenfrei um Rat fragen - täglich von 7 bis 22 Uhr, auch an Wochenenden und Feiertagen.So einfach ist die Teilnahme: Gutscheincode telefonisch unter 0800 / 133 33 00 bei der BKK Pfalz anfordern. Auf www.kinderheldin.de/bkk (https://kinderheldin.de/bkk) den Code eingeben und registrieren. Nach erfolgter Registrierung Telefonat oder Chat auswählen und eine Hebamme kontaktieren oder einen Video-Kurs anschauen. Weiterhin können auch Live-Geburtsvorbereitungs- und Rückbildungskurse belegt werden."In dieser außergewöhnlichen Zeit möchten wir Eltern bestmöglich unterstützen und entlasten. Der telemedizinische Service von Kinderheldin ergänzt optimal unsere Angebote speziell für Familien. Zusammen mit vielen weiteren kostenlosen Extraleistungen wie etwa der Premiumvorsorge 'Starke Kids' sind Eltern und Kinder von der Schwangerschaft bis zur Volljährigkeit bei uns sehr gut aufgehoben", betont Andreas Lenz, Vorstandsvorsitzender der BKK Pfalz.Weitere Infos auf: www.bkkpfalz.de/highlights/hebammenberatungDie BKK Pfalz ist eine bundesweit geöffnete gesetzliche Krankenkasse mit Sitz in Ludwigshafen und besteht seit 1923. Die freundliche Familienkasse setzt bei ihren Leistungen verstärkt auf innovative Lösungen und baut ihre digitalen Angebote für ihre Versicherten kontinuierlich aus. Rund 400 Mitarbeiter betreuen circa 170.000 Versicherte.Pressekontakt:Martina Stamm, Leiterin Unternehmenskommunikation,mstamm@bkkpfalz.de, Tel: 0621-68559120Original-Content von: BKK Pfalz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/103470/4855024