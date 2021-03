Joby Aviation gehört zu den Pionieren der eVTOL Bewegung. Der preisgekrönte Gründer und CEO JoeBen Bevirt hatte bereits 2009 begonnen, an einem eigenen eVTOL (electric vertical takeoff and landing) Kleinstflugzeug zu arbeiten, hielt aber bis Januar 2020 seine aktuelle Produktentwicklung weitgehend unter Verschluss.Bevirt ist die Galleonsfigur der Branche und hat Insidern zufolge auch den Begriff eVTOL geprägt. Entsprechend gross ist auch das Interesse der Investoren. Mit der Series B Finanzierungsrunde begann Joby Aviation, sich 2018 erstmals einem grösseren Kreis von Investoren zu öffnen. Das Unternehmen konnte insgesamt 100 Mio. US-Dollar an frischem Kapital einsammeln. Bevirt konnte Intel Capital als führenden Investor gewinnen. Neben Intel beteiligten sich aber auch die Venture Töchter von JetBlue und Toyota, die Investmentbank Allen & Company und der Gründer von EarthLink.

