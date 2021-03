Auf Basis der positiven Geschäftsentwicklung in 2020, dem umfangreichen Bestand an gesicherten Projektgrundstücken, dem in 2020 erzielten Rekord-Auftragseingang und der gut gefüllten Projektpipeline erwartet Helma Eigenheimbau 2021 und darüber hinaus Umsatz- und Ergebnissteigerung. Die Aktie ist nicht allzu hoch bewertet und befindet sich in einem Aufwärtstrend. Wird dieser fortgesetzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...