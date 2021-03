DJ Britische Kartellaufsicht knöpft sich Apple vor

LONDON (Dow Jones)--Nach Klagen von App-Entwicklern gegenüber Apple nimmt sich die britische Kartellaufsicht CMA den US-Techkonzern wegen möglicher wettbewerbsschädigender Verstöße zur Brust. Apple behält sich vor, alle Apps zu genehmigen, bevor sie in den App-Store aufgenommen werden. Anbieter sind überdies verpflichtet, für die Abrechnung von zahlungspflichtigen App-Funktionen das Apple-Bezahlsystem zu nutzen. Bis zu 30 Prozent Provision werden dafür fällig.

Die CMA erklärte, untersucht werde, ob Apple eine marktbeherrschende Stellung beim Vertrieb von Apps auf Apple-Geräten in Großbritannien hat und, wenn ja, ob Apple App-Entwicklern in seinem App-Store unfaire oder wettbewerbswidrige Bedingungen auferlegt, was letztlich die Auswahl der Nutzer beschränkt oder zu höheren Preise von Apps und Add-Ons führt.

Die Klage ähnelt jener, die auch die Europäische Union gegen Apple verfolgt. Epic Games, der Hersteller des beliebten Videospiels Fortnite, reichte kürzlich Beschwerde in Brüssel ein. Die CMA erklärte, sie werde sich eng mit der EU-Kommission abstimmen.

March 04, 2021

