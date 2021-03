Ein deutscher Youtuber hat zwei Ioniq 5 beim Laden an Ionity-Ladesäulen entdeckt. Sie waren auf Testfahrt und überraschten mit guten Daten. Auf der A7 zwischen Hannover und Frankfurt steht in der Nähe von Kassel eine kombinierte Ladestation von Tesla und Ionity. Dort traf der Betreiber eines E-Mobilitätskanals zwei Testfahrer mit den Neulingen auf dem E-Auto-Markt: Hyundai hat den Ioniq 5 erst vergangene Woche offiziell vorgestellt. Ausliefern will ihn der viertgrößte Automobilhersteller der Welt in diesem Sommer. In dem Video ...

