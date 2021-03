Es ist der absolute Wahnsinn, mit welchem Tempo unsere Regierungszauberer in Berlin die Pandemie bekämpfen und besiegen. Nun wird sogar eine neue Taskforce gebildet, um die Schnelltests zu bestellen, mit denen wir ab Anfang März quasi mit Hyperschall aus dem Lockdown kommen. Dafür läuft immerhin an der Börse alles nach Plan. Unser erstes Korrekturziel ist erreicht, so dass wir uns allmählich auf neue Käufe vorbereiten können. Das ist doch wenigstens ein kleiner Trost in dieser trostlosen Lage. Einige interessante Aktien diesbezüglich hat Jürgen heute im Gepäck. Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.